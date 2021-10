Tạo hình Megan Fox trong phim mới

Diễn viên Megan Fox nhuộm tóc bạc để vào vai trùm tội phạm trong phim "Johnny & Clyde"của đạo diễn Tom DeNucci.

Ngày 8/10, trên Instagram, Megan Fox đăng bức ảnh ngày đầu tới trường quay với chú thích: "Dung mạo con gái của quỷ". Theo Eonline, diễn viên nhuộm từ kiểu tóc nâu quen thuộc sang màu bạc cho vai Alana Hart trong Johnny & Clyde, phim lấy cảm hứng từ cặp tình nhân kiêm giết người hàng loạt Bonnie - Clyde nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Trong phim, nhân vật của Fox là chủ một sòng bạc đang bị hai tên tội phạm tìm cách tấn công.

Megan Fox khoe tạo hình mới trong phim "Johnny & Clyde". Ảnh: Megan Fox Instagram

Nhà tạo mẫu Miles Jeffries là người trực tiếp tạo kiểu tóc mới cho Fox. Anh nhận xét tạo hình mới đánh dấu một sự biến đổi lớn trong phong cách của diễn viên. Đạo điễn Tom DeNucci tiết lộ tính cách nhân vật của Fox: "Alana Hart là một kẻ rất u ám. Về mặt hình ảnh, chúng tôi muốn cô ấy trông như một công chúa Disney nhưng theo phiên bản lộn xộn, méo mó. Tạo hình mới của Fox trông thật tuyệt vời, như một công chúa của quỷ. Tôi lấy cảm hứng từ Disney vì nhiều phim cũ của họ ẩn chứa nhiều điều khá ma mị".

DeNucci cũng cho biết rất kỳ vọng về Megan Fox: "Tôi nghĩ fan dòng phim kinh dị có thể trông chờ một màn thể hiện chưa từng có của cô ấy. Tôi nghĩ ngoại hình và tình cách Fox có điểm gì đó rất đặc biệt mà cô ấy chưa từng để lộ ra. Vai diễn này phù hợp với Fox. Cô ấy mang đến cho nhân vật một triết lý mới. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi được làm việc cùng Fox và nóng lòng chứng kiến cách cô ấy diễn nhân vật này".

Johnny & Clyde, dự kiến ra rạp năm 2022, còn có sự tham gia của các ngôi sao như Tyson Ritter, Bail Ling hay Vanessa Angel. Tuy nhiên, ê-kíp không tiết lộ các diễn viên đóng hai nhân vật chính. Trong quá khứ, cặp tình nhân Bonnie - Clyde từng là nguồn cảm hứng cho nhiều phim Hollywood như Bonnie and Clyde (1967) hay The Highwaymen (2019).

Megan Fox gắn liền hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô từng đóng gái điếm trong Jonah Hex, vào vai cô gái khêu gợi trong video Love The Way You Lie của Rihanna. Fox và Brian Austin Green kết hôn năm 2010, có ba con nhưng ly dị năm ngoái. Diễn viên hiện hẹn hò ngôi sao ca nhạc Machine Gun Kelly.

Megan Fox đóng MV "Bloody Valentine" cùng Machine Gun Kelly Megan Fox đóng MV "My Bloody Valentine" cùng bạn trai. Video: Machine Gun Kelly

Phương Mai (theo Eonline)