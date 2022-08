Tạo hình dàn sao 'Phi hồ ngoại truyện' 2022

Hình Phi đảm nhiệm vai Trình Linh Tố - cô gái am hiểu độc dược, yêu Hồ Phỉ sâu nặng.

Tiểu thuyết "Phi hồ ngoại truyện" do Kim Dung (1924-2018) sáng tác năm 1960, ít được chuyển thành phim hơn so với các tác phẩm khác của cố nhà văn. Năm 1984, tài tử Huỳnh Nhật Hoa, Vạn Tử Lương từng đóng phim điện ảnh Phi hồ ngoại truyện do hãng Thiệu Thị Huynh Đệ sản xuất.