Tạo hình bác Ba Phi của Trấn Thành

Trấn Thành quấn khăn rằn, để râu khi đóng bác Ba Phi ở "Đất rừng phương Nam", phim điện ảnh kinh phí 40 tỷ đồng của Quang Dũng.

Êkíp tung poster trưa 19/9, giới thiệu dàn diễn viên trụ cột của dự án. Vai bác Ba Phi của Trấn Thành gây chú ý khi lần đầu được công bố tạo hình với chòm râu, đầu quấn khăn rằn. Ba Phi xuất hiện bên các nhân vật khác như mẹ của bé An (Hồng Ánh), ông Tiều (Tiến Luật) - những người bao bọc, che chở An (Hạo Khang) trên hành trình tìm cha giữa thời loạn lạc.

Tạo hình Trấn Thành (trái) trên poster bên Hồng Ánh, Tiến Luật. Ảnh: Huyền Đỗ

Trấn Thành cho biết trong phim, bác Ba Phi là nhân vật luôn tạo tiếng cười, mang niềm vui đến cho mọi người. Ở tác phẩm gốc, Ba Phi thường kể những câu chuyện nghe tưởng chừng phóng đại, thậm chí vớ vẩn, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra trong thực tế. Ước mơ của bác Ba Phi đại diện cho niềm hy vọng chung của người dân về cái kết viên mãn giữa cuộc sống nhiều khốn khó. Trấn Thành hy vọng qua diễn xuất của anh, khán giả sẽ thấy một Ba Phi khác biệt so với các diễn viên từng đóng vai này.

Ngoài vai trò đồng sản xuất, Trấn Thành còn tham gia trực tiếp vào khâu nội dung, góp ý ở bản dựng cuối. Nghệ sĩ kỳ vọng tác phẩm lôi cuốn người xem đến rạp, giới thiệu Việt Nam đến công chúng quốc tế.

Trước khi dự án ra mắt, vai của Trấn Thành gây tranh cãi, nhiều khán giả cho rằng anh không phù hợp. Theo Quang Dũng, diễn viên giống nhân vật là một lợi thế, song phim ảnh cũng cần những người có khả năng thay đổi, biến hóa, nếu không một người chỉ có thể đóng được vài dạng vai. Đạo diễn tin Trấn Thành vẫn đảm bảo được tinh thần của nhân vật trong bản truyền hình năm 1997.

Trấn Thành (phải) bên đạo diễn Quang Dũng (giữa) trong buổi khai máy "Đất rừng phương Nam" cuối năm 2022. Ảnh: Galaxy

Trong Đất phương Nam, bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can thể hiện, ghi dấu với lối diễn dí dỏm, gần gũi. Theo đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Mạc Can và nhân vật Ba Phi giống nhau ở điểm lưu lạc ở lục tỉnh miền Tây suốt thời trẻ. Về gương mặt, nghệ sĩ có nét hài hước, châm biếm. Trong cách trò chuyện, Mạc Can cũng hay đùa giỡn, đem đến cho người nghe tiếng cười vui vẻ. Sau thành công của vai này, mỗi lần đi xuống miền Tây, Mạc Can được khán giả gọi với cái tên "bác Ba Phi".

Đất rừng phương Nam ra rạp ngày 20/10 sau gần một năm khởi quay ở nhiều tỉnh miền Nam. Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình Đất phương Nam. Nghệ sĩ Vinh Sơn làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc.

Traier 'Đất rừng phương Nam' Trailer phim "Đất rừng phương Nam". Video: Galaxy

Mai Nhật