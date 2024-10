Tạo chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA trên VNeID

Công dân có thể đăng ký chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA trên ứng dụng VNeID và dùng để thực hiện ký số miễn phí trên cổng dịch vụ công, từ 28/10.

VNPT là nhà cung cấp chữ ký số đáp ứng quy định an toàn để kết nối với VNeID. Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) đã cho phép kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an với Hệ thống thông tin của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone).

Theo đó, công dân có tài khoản định danh điện tử cấp độ hai có thể thực hiện đăng ký chữ ký số VNPT SmartCA miễn phí và không phải cung cấp các bản sao giấy tờ, hồ sơ thuê bao như cách đăng ký truyền thống. Đây là phương thức khởi tạo chữ ký số VNPT SmartCA thứ hai ngoài phương thức khởi tạo chữ ký số ngay trên app VNPT SmartCA.

Đăng ký chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA. Ảnh: VNPT

Việc kết nối giữa hai hệ thống là kết quả sau thời gian dài nghiên cứu, chuẩn bị phương án kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu kết nối và an toàn dữ liệu, tuân thủ hành lang pháp lý của VNPT. Đại diện VNPT cho biết, VNPT SmartCA là chữ ký số đầu tiên hỗ trợ công dân khởi tạo chữ ký số của mình ngay trên VNeID.

Hiện, VNPT Smart CA đã kết nối và tích hợp với hơn 900 ứng dụng khác nhau trong đó có các cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, thuế/hóa đơn điện tử - Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, các cổng dịch vụ công tỉnh/thành phố trên toàn quốc, các hệ thống ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm và hầu hết các ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, y tế...

Người dân sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA để thực hiện các thủ tục hành chính sẽ được VNPT hỗ trợ giao dịch ký số miễn phí. Đại diện VNPT cho biết, điều này góp phần khẳng định trách nhiệm, sự đóng góp của doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia và đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập chữ ký số cá nhân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu đến năm 2025, 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân, đến năm 2030 con số này là trên 70%.

(Nguồn: VNPT)