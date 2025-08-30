Tạo câu chuyện giả 'nải chuối bằng vàng' để lừa tiền

Đà NẵngBà Thủy và Liên bị cáo buộc dựng lên câu chuyện mua một nải chuối bằng vàng nhưng bị công an thu giữ để lừa người khác cho mượn tiền nộp thuế và "phí bảo quản"

Ngày 30/8, Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, tạm giam Trương Thị Thủy (67 tuổi, trú phường Quảng Phú) và Nguyễn Thị Bích Liên (40 tuổi, trú xã Chiên Đàn) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Thủy và Liên bị cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Thành Anh

Theo điều tra, từ tháng 2/2024 đến tháng 1/2025, bà Thủy cùng Liên dựng lên câu chuyện không có thật về việc năm 2013 mua một nải chuối bằng vàng nhưng bị Công an Quảng Nam (cũ) thu giữ. Bà Thủy nói đã nhiều lần thua kiện và sắp được "lãnh đạo cấp cao can thiệp" để nhận bồi thường số tiền lớn, song cần nộp "thuế và phí bảo quản" trước khi giải ngân.

Liên đóng vai người đi nộp tiền tại ngân hàng, phối hợp diễn kịch để bà Nguyễn Thị Trí (57 tuổi, trú Tam Kỳ) tin tưởng. Thủy nhiều lần cố ý gọi điện trao đổi trước mặt bà Trí, khiến nạn nhân tin và chuyển hoặc đưa trực tiếp tổng cộng 870 triệu đồng. Trong đó, Thủy giữ lại 800 triệu đồng tiêu xài, đưa cho Liên 70 triệu đồng "ăn uống, đi lại". Hiện, hai người mới khắc phục được 250 triệu đồng.

Công an Đà Nẵng đề nghị ai từng là bị hại của hai người này liên hệ điều tra viên Đặng Tuấn Nam qua số điện thoại: 0982.151.079 hoặc địa chỉ: số 26 Nguyễn Chí Thanh, phường Bàn Thạch để được hướng dẫn giải quyết.

Cơ quan điều tra cảnh báo người dân cảnh giác với các chiêu "nộp phí - nhận tiền", lợi dụng tâm lý muốn được hưởng lợi để lừa đảo. Thời gian qua, nhiều vụ án "trúng thưởng", "thắng kiện", "giải ngân" đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ngọc Trường