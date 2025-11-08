Tạo bản sao AI thay thế CEO để trò chuyện với nhân viên

Nhiều công ty đang tạo bản sao kỹ thuật số của các lãnh đạo để làm việc và trò chuyện với nhân viên 24/7.

Alex Alonso, Giám đốc dữ liệu và phân tích tại Hiệp hội Quản lý nhân sự Mỹ (SHRM), tự "nhân bản" Johnny Taylor Jr., CEO của Hiệp hội, thông qua dữ liệu email và những lần xuất hiện công khai của ông. CEO AI này có thể phản hồi về những ý tưởng công việc của Alonso, giúp anh điều chỉnh chúng trước khi trình bày với người thật.

Đây không phải trường hợp duy nhất. Ngày càng nhiều công ty sử dụng AI mô phỏng CEO của họ nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo cấp cao trở nên dễ tiếp cận hơn với nhân viên và công chúng.

AI có thể dự họp thay các giám đốc trong tương lai. Ảnh: Medium

Các công ty rất thích ý tưởng luôn có một CEO AI túc trực. Ví dụ, công ty công nghệ tài chính Klarna (Thụy Điển) lập đường dây nóng vào tháng 6, cho phép mọi người gọi điện tới phiên bản AI của CEO Sebastian Siemiatkowski. Đường dây nóng đến nay nhận được hơn 3.000 cuộc gọi hỏi về nhiều vấn đề như cách hoạt động của ứng dụng, lựa chọn thanh toán và hoàn tiền. "Lãnh đạo ảo" thậm chí còn giúp tóm tắt những điểm nổi bật từ báo cáo thu nhập của công ty.

Theo Raconteur, Sam Liang, CEO công ty phần mềm Otter.ai, cũng phát triển Sam-bot để thay ông đi họp trong tương lai. Eric Yuan, CEO Zoom, dùng bản sao kỹ thuật số để phát biểu mở đầu tại hội thảo trực tuyến về thu nhập quý I của công ty. Yuan hy vọng bản sao có thể dự các cuộc họp trong vòng 12 tháng tới, thậm chí ra quyết định thay mình trong tương lai xa hơn.

Theo Scott Likens, kỹ sư trưởng toàn cầu về AI tại công ty kiểm toán PwC, công nghệ mới giúp giảm tần suất đi công tác của các giám đốc điều hành, nhất là khi phiên bản ảo biết nói nhiều ngôn ngữ. Jean-Yves Couput, cố vấn điều hành cấp cao cho CEO của hãng đồ thể thao Salomon (Pháp), cho biết họ đang thử nghiệm bản sao AI của CEO Guillaume Meyzenq với lý do tương tự. Công ty muốn nhân viên toàn cầu có thể tiếp xúc với Meyzenq dễ hơn, đồng thời lưu giữ tầm nhìn và kiến thức của ông trong trường hợp công ty chuyển giao lãnh đạo.

Couput nói với CNN: "Mục tiêu số một là đảm bảo Meyzenq luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân viên 24/7, bất kể họ là ai và sống ở đâu". Theo ông, hiện có khoảng 40 nhân viên trong công ty được tiếp cận với lãnh đạo ảo, đa số là nhân viên mới.

Việc phát triển bản sao số không mất nhiều thời gian nếu có sẵn dữ liệu. Phiên bản ảo của CEO Salomon được hoàn thành chỉ vài ngày sau khi công ty cung cấp thông tin cần thiết cho Personal AI, startup Mỹ chuyên phát triển bản sao trí tuệ nhân tạo. Alonso thậm chí chỉ mất 4 tiếng để tạo chatbot của Taylor. Tuy nhiên, thu thập dữ liệu có thể là bước tốn nhiều thời gian nhất vì dữ liệu đào tạo AI phải tuân thủ luật bảo mật.

Dù vậy, Sumeet Gupta, Giám đốc cấp cao tại công ty tư vấn FTI Consulting (Mỹ), nhận xét các lãnh đạo AI thường bị giới hạn trong một số chủ đề nhất định như lịch sử tài chính hoặc nguồn nhân lực, được đào tạo dựa trên dữ liệu công ty và hình ảnh của cá nhân, bao gồm những lần xuất hiện trước đám đông và email. Ví dụ, Klarna dùng giọng nói thật, cách giao tiếp và tư duy của Siemiatkowski để thiết lập đường dây nóng.

Sam Altman, CEO của OpenAI. Ảnh: OpenAI

Sự bùng nổ của AI làm dấy lên nhiều lo ngại về việc công nghệ này sẽ thay đổi đáng kể lực lượng lao động toàn cầu. Tháng 5, Dario Amodei, CEO Anthropic, cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm lao động trí óc.

Sam Altman, CEO OpenAI, thậm chí đang chờ trí tuệ nhân tạo thay thế mình. "Tôi sẽ thấy xấu hổ nếu OpenAI không phải công ty lớn đầu tiên do một CEO AI điều hành", ông nói trên podcast Conversations with Tyler hôm 5/11.

Altman cho biết đang nghĩ cách đẩy nhanh quá trình này. Ông nhận định, chỉ vài năm nữa, AI sẽ đủ khả năng điều hành một bộ phận lớn của công ty. Khi ngày đó đến, ông sẽ chuyển sang làm việc ở nông trại.

Trong khảo sát thực hiện với hàng trăm giám đốc của Đại học Harvard và MIT năm 2023, 47% cho rằng vai trò CEO nên được tự động hóa hoàn toàn bằng AI. Khảo sát của công ty tư vấn IT AND Digital năm 2024 cũng cho thấy gần một nửa số lãnh đạo doanh nghiệp được hỏi tin rằng AI có thể làm thay công việc của họ.

Thực tế, bản sao kỹ thuật số tại Klarna và Salomon được tạo ra nhằm tăng cường sự hiện diện của CEO, không phải thay thế. Chúng còn nhiều điểm yếu. Axios phát hiện, bản sao AI vẫn gặp vấn đề ảo giác quen thuộc. Chúng nói những điều nghe có vẻ rất tin cậy, nhưng người dùng phải kiểm tra lại để đảm bảo thông tin xác thực.

Ngoài ra, vẫn có một số yếu tố mà bản sao dù tiên tiến đến đâu cũng khó đảm nhiệm. "AI không thể hiện thực hóa mục tiêu của công ty, giải quyết vấn đề đạo đức hay truyền cảm hứng thông qua nỗ lực chung", tiến sĩ Alexandra Dobra-Kiel, Giám đốc đổi mới và chiến lược tại công ty tư vấn Behave, cho biết. "Mọi người đi theo những nhà lãnh đạo mà mình tin tưởng, không phải những giọng nói nghe giống họ".

Thu Thảo tổng hợp