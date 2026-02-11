Tạo app xem thể thao lậu miễn phí, 4 người bị bắt

Thanh HóaHà Thanh Tâm và ba đồng phạm bị cáo buộc sử dụng website dẫn link đến kênh phát sóng giải bóng rổ nhà nghề Mỹ để bán quảng cáo, thu bất hợp pháp 12 tỷ đồng.

Tâm, 32 tuổi, và ba bị can Nguyễn Anh Quân, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Trọng Phúc, đều ở Hà Nội, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, tạm giam về hành vi Xâm phạm quyền liên quan, theo điều 225 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, tạm giam nghi can Tâm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo nhà chức trách, ngày 3/2/2025, anh Nguyễn Văn Hưng, 21 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa tố giác ứng dụng GoGreat Sport dẫn đường link đến trang web dofustream.cloud phát sóng các trận đấu Giải Bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) khi Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) đang là đơn vị sở hữu độc quyền quyền phát sóng và khai thác truyền thông giải đấu này tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra sau đó xác định, từ khoảng tháng 9/2024, Hà Thanh Tâm rủ Quân, Tiến và Phúc tham gia xây dựng ứng dụng cho phép người dùng xem miễn phí các giải thể thao tại Mỹ nhằm thu lợi từ quảng cáo trực tuyến.

Nhóm này đã mua lại trang web dofustream.com và dofustream.cloud, xây dựng ứng dụng GoGreat Sport trên App Store dẫn link tới các trang web nêu trên để phát sóng trái phép các giải thể thao như NBA, NFL, MLB, NHL, NCAAF, đồng thời gắn quảng cáo của Google Ads và Unity Ads nhằm thu tiền.

Khi người dùng truy cập ứng dụng, hệ thống quảng cáo sẽ tự động hiển thị ở nhiều bước khác nhau, mỗi lượt tương tác quảng cáo sẽ mặc định mang lại nguồn thu cho nhóm. Số tiền quảng cáo được đều đặn chuyển về tài khoản ngân hàng do Quân và Tiến đứng tên. Cơ quan điều tra cáo buộc, tổng số tiền thu lợi bất chính của nhóm này ước tính lên tới 12 tỷ đồng.

Telecom khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận, ủy quyền nào với các trang web dofustream.com và dofustream.cloud.

Nhà chức trách nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Lam Sơn