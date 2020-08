Tặng xe tay ga cho nữ sinh học giỏi

Ấn ĐộNgày 18/8, bang Assam khởi động chương trình tặng 22.000 xe tay ga cho những nữ sinh có thành tích tốt trong kỳ thi cuối cấp.

Ông Himanta Biswa Sarma, người phụ trách giáo dục của bang, cho biết xe sẽ được trao cho nữ sinh phổ thông đạt trên 60% điểm trong kỳ thi cuối năm học, thường diễn ra vào tháng 4-5. Các em sẽ nhận quà vào giữa tháng 10.

Giá của một chiếc xe dao động 50.000-55.000 Rupee (khoảng 15-16 triệu đồng). Học sinh không được phép bán xe trong 3 năm kể từ khi được tặng.

Theo báo cáo của tổ chức từ thiện Child Rights and You, khoảng cách xa và thiếu phương tiện giao thông an toàn là lý do hàng đầu khiến trẻ em gái tại Ấn Độ bỏ học hoặc không được đến trường. Các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, taxi lại tiềm ẩn nguy cơ trẻ bị tấn công tình dục.

Chính quyền nhiều địa phương đã đưa ra các chương trình phúc lợi nhằm làm giảm nỗi sợ hãi, giữ chân nữ sinh tại trường học như tặng xe hoặc các phần thưởng danh dự khác.

Nữ sinh Ấn Độ học giỏi sẽ được tặng xe tay ga. Ảnh: Reuters.

Dự án xe tay ga miễn phí khuyến khích nữ sinh theo đuổi con đường học tập phổ thông và tiếp tục tiến lên các cấp cao hơn. "Phương tiện cá nhân sẽ giúp các bé gái đi học thuận tiện hơn. Chúng tôi cũng coi đây là nỗ lực trao quyền và giúp các em độc lập", ông Himanta nói.

Gitashree Das, học sinh sống tại quận Nalbari, bang Assam cho biết rất vui mừng trước ý tưởng có xe riêng, không phải chen chúc một tiếng trên xe bus. "Với xe tay ga, tôi có thể đi học trong khoảng 20 phút", em nói.

Tuy nhiên, một số người khác không ủng hộ chương trình, nêu ví dụ cơ sở hạ tầng yếu kém vẫn có thể cản trở việc đến trường. "Tôi muốn chính quyền cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông vì công nghệ là yêu cầu hàng đầu hiện nay", Sweety Basak, người dân địa phương cho hay.

Tú Anh (Theo Reuters)