Tặng vé xem phim 'Thunderbolts'

VnExpress tặng độc giả năm cặp vé ra mắt phim "Thunderbolts" tại TP HCM và Hà Nội vào ngày 29/4.

Teaser trailer 'Thunderbolts*' Teaser "Thunderbolts*", sẽ khởi chiếu trong nước ngày 1/5. Video: Marvel Studios Vietnam

Phim do Jake Schreier đạo diễn, xoay quanh nhóm phản diện gồm Bucky Barnes (Sebastian Stan đóng), Yelena Belova (Florence Pugh), Alexei Shostakov (David Harbour). Họ phải hợp tác làm nhiệm vụ bí mật cho chính phủ Mỹ, như một hình thức nhằm giảm hình phạt hoặc được ân xá. Biệt đội này do giám đốc CIA - Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus đóng) - tuyển chọn. Dự án đánh dấu sự khép lại Kỷ nguyên anh hùng Thứ 5 (Phase 5) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, dẫn đến bom tấn Avengers: Doomsday (2026) với phản diện chính Doctor Doom, do Robert Downey Jr. thủ vai.

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress 10 cặp vé dự buổi công chiếu vào 18h ngày 29/4 ở Galaxy Thiso Mall (TP HCM, năm cặp vé) và ở CGV Metropolis Liễu Giai (Hà Nội, năm cặp vé). Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ quechi@vnexpress.net với tên mail "Ve xem Thunderbolts" (tiếng Việt không dấu). Nội dung thư vui lòng cung cấp họ tên, email, số điện thoại và địa điểm muốn xem phim. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và liên lạc với độc giả được chọn trong ngày 28/4.

Ban Giải trí