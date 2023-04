Tặng vé xem phim 'The Super Mario Bros'

VnExpress tặng độc giả bốn cặp vé buổi chiếu phim hoạt hình "The Super Mario Bros", lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử cùng tên.

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự buổi công chiếu vào 18h00 ngày 5/4 ở CGV Vincom Metropolis (Hà Nội) và CGV Sư Vạn Hạnh (TP HCM). Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ thanhdat@vnexpress.net với tên mail "Ve xem SMB" (tiếng Việt không dấu). Nội dung thư vui lòng cung cấp họ tên, email, số điện thoại người muốn xem phim và địa điểm phù hợp. Người may mắn nhận vé sẽ nhận được thông báo qua e-mail vào tối 4/4.

The Super Mario Bros. Movie trailer Trailer phim. Video: CGV

Dự án do hãng Nintendo và các hãng phim llumination, Universal hợp tác thực hiện. Shigeru Miyamoto - "cha đẻ" của loạt trò chơi điện tử - tham gia sản xuất. Aaron Horvath và Michael Jelenic, đứng sau thành công của Teen Titans Go!,đạo diễn. Kịch bản do Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part) đảm nhận.

Miyamoto nói về dự án: "Chúng tôi đưa Super Mario Bros lên màn ảnh một cách sống động. Khán giả, dù đã chơi hoặc chưa từng nghe đến Mario, đều có thể thưởng thức phim. Chúng tôi mong người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi các nhân vật yêu thích lên màn bạc".

Ban Giải trí