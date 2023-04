Tặng vé xem phim kinh dị 'The Pope's Exorcist'

VnExpress tặng độc giả 10 cặp vé buổi chiếu phim kinh dị "The Pope's Exorcist" do tài tử Russell Crowe đóng chính.

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress 10 cặp vé dự buổi công chiếu vào 18h00 ngày 12/4 ở rạp Galaxy Mipec Long Biên (Hà Nội) và rạp Galaxy Nguyễn Du (TP HCM). Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ thanhdat@vnexpress.net với tên mail "Ve xem TPE" (tiếng Việt không dấu). Nội dung thư vui lòng cung cấp họ tên, email, số điện thoại người muốn xem phim và địa điểm phù hợp. Người may mắn nhận vé sẽ nhận được thông báo qua e-mail vào tối 11/4.

The Pope's Exorcist trailer Trailer "The Pope's Exorcist". Video: Sony

The Pope's Exorcist lấy cảm hứng từ những hồ sơ có thật của Gabriele Amorth - Trưởng Trừ Tà của Vatican - từng được xuất bản trong cuốn An Exorcist Tells His Story and An Exorcist: More Stories. Kịch bản theo chân cha xứ trong cuộc điều tra về vụ quỷ ám của một bé trai. Amorth dần khám phá ra những bí mật mà Vatican đã cố gắng giấu kín hàng thế kỷ.

Tài tử Russell Crowe - từng thắng Oscar với phim Gladiator (2000) - đóng vai chính. Dự án cũng quy tụ nhiều ngôi sao như Daniel Zovatto, Alex Essoe hay Franco Nero. Julius Avery - nổi tiếng với các phim Overlord (2018), Samaritan (2022) - giữ ghế đạo diễn.

Ban Giải trí