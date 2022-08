Tặng vé xem phim kinh dị của Jordan Peele

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress ba cặp vé (sáu vé) dự buổi công chiếu vào 18h30 ngày 25/8 ở CGV Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ thanhdat@vnexpress.net với tên mail "Ve xem Nope" (tiếng Việt không dấu). Nội dung thư vui lòng cung cấp họ tên, email, số điện thoại người muốn xem phim và địa điểm phù hợp. Người nhận vé sẽ được thông báo qua e-mail trong ngày 24/8.

Nope là dự án đắt giá nhất của Jordan Peele với 68 triệu USD. Hai phim trước của đạo diễn Mỹ đều có kinh phí thấp - Get Out (4,5 triệu USD) và Us (20 triệu USD) - nhưng thắng lớn tại phòng vé. Tác phẩm đầu tay Get Out còn giúp Peele thắng giải Oscar "Kịch bản gốc hay nhất" năm 2018.