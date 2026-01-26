Tặng vé xem phim hài 'Người đẹp và quái lạ'

VnExpress tặng độc giả 10 vé ra mắt phim Thái "Người đẹp và quái lạ" tại TP HCM vào ngày 28/1.

Trailer 'Người đẹp và quái lạ' Trailer "Người đẹp và quái lạ", công chiếu chính thức ngày 30/1. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: CJ ENM

Phim do Kittiphak Thong Uam đạo diễn, xoay quanh Plaifun (Jacqueline Muench thủ vai), diva nổi tiếng của thập niên 1990, từng được xem là biểu tượng nhạc pop tại Thái Lan. Ở thời kỳ đỉnh cao, cô đạt doanh số album lớn và có ca khúc tiếng Anh tạo được tiếng vang trong khu vực. Tuy nhiên, những ồn ào đời tư khiến sự nghiệp của Plaifun chững lại và dần rơi vào quên lãng.

Sau thời gian dài rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, Plaifun quyết định tái xuất với một đêm nhạc. Cô mời nhóm TAKHLI - gồm Pitta P. (Thongchai Thongkanthom - PingPong), Laila (Ninew Phetdankaeo) và Copter (Chawarin Perdpiriyawong - NuNew) - biểu diễn, kỳ vọng sức ảnh hưởng của các thần tượng giúp lấy lại hào quang. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa tên tuổi kỳ cựu và nhóm nhạc Gen Z tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười trên sân khấu, đặt ra câu hỏi về vị trí và giá trị của ngôi sao âm nhạc.

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress 10 vé (5 cặp) dự buổi công chiếu vào 18h ngày 28/1 ở CGV Landmark 81 (TP HCM). Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ giaitri.vnexpress@gmail.com với tên mail "Ve xem Nguoi dep va quai la" (tiếng Việt không dấu). Nội dung thư vui lòng cung cấp họ tên, email, số điện thoại. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và liên lạc với độc giả được chọn trong ngày 27/1.

Ban giải trí