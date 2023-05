Tặng vé 'Fast & Furious" phần 10

VnExpress tặng độc giả bốn cặp vé xem buổi công chiếu phim hành động "Fast X" của Vin Diesel tối 17/5.

Fast X là tập phim thứ 10 trong thương hiệu hành động - đua xe ăn khách Fast & Furious. Kịch bản đưa khán giả trở lại Fast Five (2011), khi Dom và nhóm của anh tiêu diệt trùm ma túy người Brazil Hernan Reyes ở Rio De Janeiro. Điều họ không biết là con trai của Reyes - Dante (Jason Momoa) chứng kiến tất cả và dành 12 năm qua để lên kế hoạch trả thù.

Đạo diễn Fast X là nhà làm phim người Pháp Louis Leterrier, thay thế Justin Lin sau phần chín. Ông được biết đến với nhiều bom tấn hành động như The Transporter, The Incredible Hulk hay Now You See Me. Một số ngôi sao trở lại từ các phần phim trước đây là Scott Eastwood trong vai Little Nobody, Michael Rooker trong vai Buddy hay Cardi B trong vai Leysa.

Ra đời năm 2001, Fast & Furious trở thành loạt bom tấn hái ra tiền nhất Hollywood hiện nay mà không dựa trên truyện tranh sẵn có. Loạt phim hiện thu hơn 6 tỷ USD, thuộc thể loại hành động, xoay quanh chủ đề đua xe đường phố, tội phạm. Thương hiệu dự kiến kết thúc sau phần 11.