Tăng trưởng tín dụng gần 18%, cao nhất nhiều năm

Ngân hàng Nhà nước cho biết tăng trưởng tín dụng ở mức rất cao, khiến tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam lên cao nhất trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp.

Tại họp báo ngày 29/12, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết tín dụng toàn hệ thống đến 24/12 tăng trưởng 18,78% so với đầu năm, đạt 18,4 triệu tỷ đồng. Cơ cấu tín dụng, theo ông, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Dự báo cả năm, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết tăng trưởng tín dụng có thể lên 19%, là mức cao nhất nhiều năm.

"Đây là mức tăng trưởng rất cao. Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần báo cáo các cấp về việc này. Hiện, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam lên 146%, là mức cao nhất trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp", ông Quang chia sẻ.

Vụ trưởng nói thêm, ngành ngân hàng là ngành rất đặc thù. Hiện nay, 80% vốn ngân hàng là ngắn hạn trong khi đó, 50% là cho vay trung và dài hạn. Sự mất cân đối này luôn hiện hữu và là rủi ro rất lớn trong việc quản trị của các ngân hàng.

Tính đến ngày 24/12, tăng trưởng tín dụng đạt gần 18% trong khi tốc độ tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt khoảng 14%. Sự chênh lệch này tạo ra sức ép lớn lên thanh khoản hệ thống, đặc biệt là vào dịp giáp Tết, nhu cầu vốn tăng cao theo yếu tố mùa vụ. Hiện ngân hàng cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các kênh đầu tư khác, khiến việc huy động vốn để đáp ứng nhu cầu tín dụng trở nên khó khăn hơn, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ thông tin.

Trong bối cảnh này, ông Quang cho biết Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ công cụ điều hành chính sách tiền tệ bao gồm nghiệp vụ thị trường mở (OMO) và giải pháp rất mới là hoán đổi ngoại tệ để đảm bảo thanh khoản cho hệ thống.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ phát biểu tại họp báo 29/12. Ảnh: SBV

Tại cuộc họp, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Quản lý ngoại hối, cũng cho hay về tiến trình cấp phép sản xuất vàng miếng. Theo quy định, Ngân hàng Nhà nước xem xét và cấp phép cho các đơn vị trước 15/12 hằng năm.

Hiện nay, cơ quan này đã nhận được 9 hồ sơ từ các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện, xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Ông cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến thẩm định.

"Quá trình này được thực hiện một cách thận trọng, đảm bảo tuân thủ quy định. Đồng thời, chính các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại cũng đang có sự thận trọng nhất định trong việc tiếp cận thị trường cũng như cân nhắc các phương án xin nhập khẩu", ông nói.

Đối với việc lập sàn vàng, lãnh đạo Cục Quản lý ngoại hối cho biết cũng đã phối hợp các bộ ngành có tờ trình báo cáo Chính phủ.

Ngoài ra, tại họp báo, ông Lê Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết hệ thống giám sát nghi ngờ gian lận, giả mạo (SIMO) ghi nhận và chia sẻ các thông tin về tài khoản đáng ngờ, đã giúp giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Đến hết ngày 28/12, hơn 2,4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 776.000 lượt khách hàng tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch, tương ứng giảm thiểu số thiệt hại có thể lên đến 2.900 tỷ đồng.

Quỳnh Trang