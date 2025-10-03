Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt gần 13,4%

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết tín dụng tăng trưởng gần 13,37% sau 9 tháng, và dự báo có thể đạt 19-20% năm nay.

Thông tin trên được ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) nêu tại họp báo quý III, sáng 3/10.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29/9, tổng dư nợ nền kinh tế ước đạt 17,7 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm ngoái. So với cùng kỳ 2024, chỉ số này trong 9 tháng đầu năm cao hơn 4%. Trong đó, 78% dư nợ được cấp cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

"Room" tín dụng năm nay được cơ quan quản lý tiền tệ đưa ra khoảng 16%, nhằm hỗ trợ mục tiêu GDP tăng trên 8% của Chính phủ. Với đà tăng hiện tại, ông Quang dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt 19-20%, vượt kế hoạch và cao nhất 15 năm.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ chia sẻ tại họp báo, sáng 3/10. Ảnh: SBV

Ông Phạm Chí Quang cho biết, đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng và công khai nguyên tắc để họ thực hiện. Tới cuối tháng 7, chỉ tiêu này được điều chỉnh do nhu cầu vốn tăng thêm của nền kinh tế.

Việc bổ sung hạn mức tín dụng, ông Quang nói "là sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng không phải đề nghị". Đồng thời, cơ quan này chỉ đạo các nhà băng cho vay an toàn, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên.

"Chúng tôi tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ vốn, để dòng tiền vào sản xuất, kinh doanh, hạn chế giải ngân khu vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản", ông nói thêm.

Bổ sung thêm, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, cho biết thương mại - dịch vụ vẫn là nhóm ngành chiếm tỷ trọng vốn tín dụng lớn nhất, gần 70%. Tiếp đến, vốn rót vào công nghiệp - xây dựng gần 24% và nông - lâm - nghiệp khoảng 6,23%.

Khoảng 4 triệu tỷ đồng tín dụng "chảy" vào bất động sản, tính tới cuối tháng 8. Mức này tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Với các gói tín dụng cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, nguồn lực của gói vay mua nhà ở xã hội và người trẻ dưới 35 tuổi tăng được từ 120.000 tỷ đồng lên 145.000 tỷ vào cuối năm ngoái. 9 ngân hàng gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, TPBank, Techcombank, VPBank, MB, HDBank tham gia gói này. Tính đến nay, gói này giải ngân được 4.700 tỷ đồng, tăng 66% so với cuối 2024.

Từ tháng 7 tới hết năm nay, người dưới 35 tuổi được áp dụng mức lãi suất 5,9% một năm để vay mua nhà ở xã hội, thấp hơn 0,2% so với trước đây. Trong 10 năm tiếp theo, mức này được xác định thấp hơn 1% một năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bình quân của nhóm ngân hàng Big4 (Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank).

Trọng Hiếu