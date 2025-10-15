Tăng trường mầm non công lập giữ trẻ dưới 2 tuổi cho công nhân

Số trường mầm non công lập cho trẻ dưới 2 tuổi ở nơi có khu công nghiệp sẽ tăng ít nhất 10% vào năm 2030, theo mục tiêu của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ngày 14/10 ký duyệt chương trình "Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045".

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, tại địa bàn có khu công nghiệp, tất cả trẻ em từ 6 tháng tới 3 tuổi là con công nhân, người lao động được tiếp cận giáo dục mầm non chất lượng.

Cùng với đó, số nhóm trẻ mầm non tăng ít nhất 20%, còn số trường công có trông giữ trẻ dưới 2 tuổi tăng tối thiểu 10%. Công nhân sẽ được phổ biến kiến thức, kỹ năng, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tới năm 2045, chương trình hướng đến củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở đô thị, khu công nghiệp, nhân rộng các mô hình chất lượng, hiệu quả, đảm bảo công bằng và phù hợp với địa phương.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó yêu cầu có chính sách, cơ chế đặc thù với giáo viên, trường mầm non địa bàn khu công nghiệp; xây trường mầm non trong các dự án nhà ở xã hội...

Để có thể nhận trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi, các trường phải bố trí đủ giáo viên, đầu tư thiết bị, đồ chơi. Giáo viên sẽ được tập huấn, có mạng lưới chuyên gia, tình nguyện viên để tư vấn chuyên môn và hỗ trợ.

Chương trình khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia xây trường mầm non để phục vụ nhu cầu người lao động.

Con công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam (TP HCM) học tại trường mầm non do doanh nghiệp đầu tư, tổ chức giữ ngoài giờ. Ảnh: Lê Tuyết

Hàng năm, trên 5,1 triệu trẻ mầm non được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại

khoảng 15.000 trường và 17.000 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Trong số này, 4,5 triệu bé trong độ tuổi 3-5.

Tỷ lệ huy động ở nhóm nhà trẻ (3 - 36 tháng tuổi) đạt 34,6%, mẫu giáo (3-5 tuổi) đạt 93,6%.

Tháng 4 năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phổ cập mầm non cho trẻ từ 3 tuổi, hỗ trợ học phí và ăn trưa 350.000 đồng mỗi tháng cho con công nhân. Với giáo viên, Bộ kiến nghị thêm khoản trợ cấp thu hút tối thiểu bằng 12 tháng lương cơ sở.

Lãnh đạo Bộ cho rằng cần đảm bảo trẻ mầm non được tiếp cận giáo dục chất lượng, chuẩn bị tốt về trí tuệ, tư duy và tâm lý để vào lớp 1.

Một số địa phương như TP HCM đã có chính sách riêng. Năm học này, khoảng 92.000 trẻ mầm non là con công nhân được hỗ trợ 240.000 đồng một tháng, tăng 80.000 so với hiện nay.

Thanh Hằng