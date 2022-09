Tăng trưởng logistics chậm lại trong 5 tháng liên tiếp

Tăng trưởng logistics có tháng sụt giảm thứ 5 liên tiếp so với mức tăng trưởng kỷ lục hồi tháng 3, đạt 59.7 điểm, theo Logictics Manger’s Index (LMI).

Theo báo cáo mới nhất của Logictics Manger’s Index (LMI), mức độ tăng trưởng ngành logistics chậm hơn so với tháng 7 và giảm 16.5 điểm so với mức tăng kỷ lục hồi tháng 3.

Nhóm nghiên cứu thu thập câu trả lời của hơn 100 chuyên gia về các chuyển động và xu hướng của ngành logistics thông qua 8 chỉ số chính gồm: mức hàng hóa tồn kho, chi phí tồn kho, khả năng lưu kho, hiệu năng sử dụng kho bãi, năng lực vận chuyển, hiệu suất vận chuyển và chi phí vận chuyển.

Các chỉ số này được tổng hợp và thể hiện thông qua chỉ số chung LMI. Theo đó, nếu LMI ở trên mức 50 điểm sẽ cho thấy ngành logistics đang phát triển và ngược lại.

Mức độ hàng tồn kho tăng là nguyên nhân khiến sự tăng trưởng chậm lại. Ảnh: Freepik

Ngành công nghiệp logistics ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục vào cuối năm 2020 đến tháng 4/2022. Chuỗi sụt giảm bắt đầu từ tháng 4/2022 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhu cầu tiêu dùng giảm, lượng hàng tồn kho tăng và thị trường vận tải được nới lỏng là nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng chậm lại.

"Ngành logistics hiện đối mặt với sự mất cân bằng giữa cán cân cung - cầu. Trong khi nhu cầu tiêu dùng giảm, lượng hàng tồn kho vẫn không ngừng được gia tăng trên khắp các hệ thống của chuỗi cung ứng. Điều này dẫn đến sự quá tải diện rộng trên hầu hết các nhà kho", chuyên gia LMI đánh giá.

Theo báo cáo, công suất kho trong tháng 8 giảm gần 5 điểm so với tháng 7 xuống mức 42,3. Trong khi đó, năng lực vận tải trong tháng 8 đạt 64.3 điểm

Mức độ tồn kho giảm nhẹ so với tháng 7, nhưng giảm gần 13 điểm so với mức cao kỷ lục hồi tháng 2. Bất chấp chỉ số sụt giảm, lượng hàng tồn kho vẫn không ngừng tăng trong 2 năm qua. Các nhà nghiên cứu cho biết, mức độ hàng tồn kho vẫn "tăng nhanh hơn mong đợi". Do đó, chỉ số hàng tồn kho tháng 8 tăng gần 4 điểm so với cùng kỳ năm 2021 và gần 10 điểm so với cùng kỳ 2020.

Việc kiểm soát khả năng lưu kho và tồn kho là "chìa khóa" giúp chuỗi cung ứng hoạt động bình thường hơn, báo cáo này nhấn mạnh.

Thống kê chỉ ra, tỷ lệ kho bãi trống của Prologis tại 30 thị trường hàng đầu của Mỹ đang ở mức 3%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5-10%. Nhiều cơ sở bị quá tải hàng hóa dẫn đến thiếu không gian để điều động hay vận chuyển hàng tồn kho. "Chuỗi cung ứng sẽ không thực sự ‘trở lại bình thường’ cho đến khi đủ năng lực kho bãi", báo cáo thông tin thêm.

Logictics Manger’s Index (LMI) là nhóm nghiên cứu gồm có các giáo sư, chuyên gia từ các trường đại học ở Mỹ trong lĩnh vực logistics kết hợp với Hội đồng các chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng (CSCMP).

Hồng Thảo (theo DC Velocity)