Tăng trưởng kinh tế tạo lực kéo cho địa ốc Gia Lai

Bình Định sáp nhập Gia Lai thành tỉnh mới, lớn thứ hai cả nước; trong đó TP Quy Nhơn cũ là trung tâm hành chính, hút vốn FDI, tạo bàn đạp cho bất động sản.

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có diện tích hơn 21.500 km2. Khu vực TP Quy Nhơn cũ tách thành 5 phường, vẫn là nơi đóng vai trò đầu tàu kinh tế của tỉnh. Vị trí trung chuyển giữa duyên hải miền Trung và Tây Nguyên giúp các phường phát huy thế mạnh kết nối vùng.

Sức bật kinh tế của khu vực Quy Nhơn đến từ năng lực logistics. Cảng Quy Nhơn - cảng tổng hợp quốc gia, có thể tiếp nhận tàu 50.000 DWT với công suất hơn 12 triệu tấn mỗi năm - là cửa ngõ xuất khẩu nông lâm sản từ Tây Nguyên đi thế giới và nhập khẩu hàng tiêu dùng. Hạ tầng đường bộ và hàng không cũng tạo lợi thế với cao tốc Bắc - Nam dần hoàn thành, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang triển khai, quốc lộ 19, quốc lộ 19B, cầu Thị Nại và sân bay Phù Cát đang nâng cấp để đón 5 triệu lượt khách vào năm 2030.

Đô thị Quy Nhơn Iconic. Ảnh: Quy Nhơn Iconic

Nhờ lợi thế này, kinh tế khu vực quanh Quy Nhơn phát triển đa dạng. Các khu công nghiệp như Becamex, Phú Tài thu hút nhà đầu tư Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ, chế biến thực phẩm, dược phẩm, dệt may, lắp ráp ôtô. Khu vực này đóng góp phần lớn vào thu hút đầu tư của toàn tỉnh. Lũy kế từ đầu năm đến tháng 8, toàn tỉnh có 135 dự án với tổng vốn hơn 74.300 tỷ đồng.

Du lịch tỉnh tăng trưởng mạnh với hơn 9,8 triệu khách trong 8 tháng. Các điểm đến như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Sẹo, Hòn Sun đóng vai trò điểm hút du khách. Bên cạnh đó, sự hiện diện của Đại học Quy Nhơn, Trung tâm Khám phá Khoa học, trường phổ thông liên cấp FPT... củng cố nền tảng nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Sự phát triển hạ tầng và công nghiệp tạo đòn bẩy cho bất động sản. Nhu cầu an cư của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư làm việc tại khu công nghiệp, cảng biển, sân bay kéo theo sự hình thành các đô thị quy hoạch bài bản. Việc đặt trung tâm chính trị - hành chính tại các phường thuộc khu vực Quy Nhơn (cũ) được xem là cú hích cho thị trường. Thêm vào đó, giá đất hiện tại vẫn thấp hơn Nha Trang, Đà Nẵng từ 30–50%, theo Batdongsan, cho thấy dư địa tăng giá nhờ FDI, đô thị hóa và du lịch.

Dãy shophouse mặt tiền quốc lộ 19. Ảnh: Quy Nhơn Iconic

Trong đà phát triển, Quy Nhơn Iconic được giới thiệu như một dự án đáng chú ý. Nằm trên mặt tiền quốc lộ 19, cách trung tâm phường Quy Nhơn khoảng 10 phút, dự án kết nối thuận lợi đến cảng Quy Nhơn, sân bay Phù Cát và các điểm du lịch. Với hơn 60% diện tích cho mảng xanh và tiện ích cộng đồng, dự án được quy hoạch hướng đến tiêu chuẩn quốc tế với 6 tổ hợp, 50 tiện ích, đáp ứng nhu cầu ở và đầu tư. Danh mục sản phẩm đa dạng gồm đất nền nhà phố liên kế, đất nền shophouse, shophouse và biệt thự.

Chủ đầu tư giới thiệu ba sản phẩm chính gồm có đất nền nhà phố liên kế, đất nền shophouse, shophouse hoàn thiện Ảnh: Quy Nhơn Iconic

Vừa qua, phân khu Hoàng Giang của Quy Nhơn Iconic ra mắt, thu hút đông đảo nhà đầu tư. Sự kiện cho thấy sức hút của dự án trong bối cảnh Quy Nhơn vẫn đón làn sóng kinh tế.

Hoài Phương