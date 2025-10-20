Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại trong quý III do áp lực thương mại và bất động sản nhưng mục tiêu GDP cả năm nhiều khả năng đạt được.

Dữ liệu vừa công bố của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết GDP quý III tăng 4,8% so với cùng kỳ 2024, giảm so với mức 5,2% của quý II và đúng với dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát Reuters. Đây cũng là mức tăng quý thấp nhất trong vòng một năm qua.

Sản lượng công nghiệp nước này tiếp tục đi lên, với tháng 9 tăng 6,5%, cao hơn dự báo lẫn mức 5,2% của tháng 8. Tuy nhiên, bán lẻ, đầu tư chậm lại. Doanh số bán lẻ tháng qua chỉ tăng 3%, thấp hơn tháng liền trước. Đầu tư vào tài sản cố định và bất động sản lần lượt giảm 0,5% và 13,9%.

Cảng Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 9/4. Ảnh: Reuters

Ông Li Hao, Giám đốc Nghiên cứu, Cypress Investment Management tại Bắc Kinh, đánh giá nhu cầu nội địa vẫn yếu, đầu tư và tiêu dùng chưa đạt kỳ vọng. "Trong khi đó, xuất khẩu vẫn vững, cho thấy việc đẩy đơn hàng ra nước ngoài vẫn đang hỗ trợ hoạt động của các nhà máy", ông nhận định.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia kinh tế tại IG Sydney đánh giá mức tăng trưởng quý III là "khá hợp lý" trong tình hình hiện tại. "Có lẽ GDP quý III sẽ là đáy của chu kỳ và chính phủ Trung Quốc có thể dùng các biện pháp kích thích có mục tiêu để đưa nền kinh tế quay lại quỹ đạo ổn định vào cuối năm", ông nhận định.

Tính chung 9 tháng, GDP Trung Quốc tăng trưởng 5,2%. Dan Wang, Giám đốc thị trường Trung Quốc của Eurasia Group, đánh giá số liệu 3 quý đầu năm cho thấy nước này có khả năng chịu áp lực từ Mỹ, ngay cả với các đe dọa thuế quan và hạn chế xuất khẩu. "Bắc Kinh đang phát đi tín hiệu rằng họ có thể đạt mục tiêu phát triển và kiên định với chính sách của mình", ông nhận định.

Ông Li Hao dự báo việc đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 5% không quá khó, nếu không có cú sốc địa chính trị hay vĩ mô lớn.

Cuối tuần trước, Bộ Tài chính Trung Quốc đã công bố gói kích thích 500 tỷ nhân dân tệ (70 tỷ USD) nhằm cung cấp thêm nguồn vốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ nền kinh tế. "Gói này sẽ giúp giảm áp lực đầu tư trong quý IV", Zhiwei Zhang, Kinh tế trưởng, Pinpoint Asset Management, đánh giá.

Tianchen Xu, Kinh tế trưởng cấp cao của Economist Intelligence Unit tại Bắc Kinh, nhận định tăng trưởng đầu tư âm không phải điều Bắc Kinh muốn thấy. Do đó, ông dự báo các biện pháp hỗ trợ từ tháng 9 như công cụ tài chính chính sách và phát hành trái phiếu chính phủ sớm hướng tới các dự án đầu tư công.

Phiên An (theo Reuters)