Tăng trưởng kinh tế Bình Phước hơn 7,3%

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước 4,24%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ trong 9 tháng.

Ngày 4/10, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết tình hình 9 tháng năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước gần 7.800 tỷ đồng; tổng chi ngân sách thực hiện hơn 9.990 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: Báo Bình Phước

Sản xuất nông nghiệp ổn định, dần phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn. Hoạt động thương mại dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng gần 2.950 triệu USD, tăng 4,61% so với cùng kỳ, đạt 71% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 34,9% so cùng kỳ, đạt 90,4% so với kế hoạch năm.

Ở lĩnh vực đầu tư công, 9 tháng Bình Phước đã giải ngân hơn 2.381 tỷ đồng, đạt 32,1% so với chỉ tiêu trung ương giao và đạt 47,1% so với kế hoạch. Toàn tỉnh đã thu hút được 31 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký hơn 743 triệu USD và 13 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký hơn 4.300 tỷ đồng; có 789 doanh nghiệp và 22 hợp tác xã đăng ký thành lập mới.

Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ảnh: Báo Bình Phước

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng. Hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người khó khăn, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả; tai nạn giao thông giảm số vụ, hạn chế tối đa số người bị thương.

Tại hội nghị, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến khó khăn trong công tác thu ngân sách; nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia... Bên cạnh đó, các địa phương cũng trao đổi làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc về nguồn thu trong những tháng cuối năm; đánh giá những tác động sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền yêu cầu, 3 tháng còn lại của năm, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trong đó cần triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhà nước trên địa bàn tỉnh...

(Nguồn: Báo Bình Phước)