Việt Nam đặt kế hoạch tăng tốc độ rà phá bom mìn sau chiến tranh, đạt khoảng 75.000 ha mỗi năm để nhanh chóng làm sạch 5,6 triệu ha đất đai còn ô nhiễm.

Ngày 17/2, báo cáo tại hội nghị sơ kết chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504), Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cho biết trước khi ban hành chương trình, Việt Nam có 6,1 triệu ha đất bị ô nhiễm bom mìn, chiếm 18,82% diện tích đất cả nước.

Giai đoạn 2010-2020, toàn quốc đã khảo sát và rà phá bom mìn, vật liệu nổ được 485.000 ha, trung bình đạt gần 50.000 ha. Đến nay, diện tích ô nhiễm bom mìn giảm xuống còn 5,6 triệu ha đất, tương đương 17,71% diện tích đất của cả nước. Ngân sách sử dụng hơn 12.600 tỷ đồng, trong đó ngân sách trong nước hơn 10.400 tỷ đồng, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài gần 2.200 tỷ đồng.

"Giai đoạn 2021-2025, chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, bảo đảm an toàn cho nhân dân với khối lượng đạt khoảng 500.000 ha, tăng tốc độ rà phá đạt khoảng 75.000 ha năm, tăng 50% so với trước đây, chú trọng những vùng ô nhiễm nặng, có nguy cơ mất an toàn cao... ", Thứ trưởng Quốc phòng cho hay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (hàng đầu, thứ hai từ trái qua) cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan triển lãm ở Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình 504. Ảnh: Hiếu Duy

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ trong rà phá bom mìn để không còn người dân bị thương tích. Các cơ quan cần xây dựng hành lang pháp lý, trước mắt là Pháp lệnh về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh để trình Thường vụ Quốc hội xem xét.

Ghi nhận kết quả rà phá bom mìn thời gian qua song Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng "chưa đạt như mong muốn". Diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn tại Việt Nam còn rất lớn. Công việc nhiều, phức tạp, yêu cầu cao nhưng thời gian có hạn, nguồn lực lại hạn chế nên phải tăng cường hợp tác quốc tế, huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước.

"Tôi bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và khắc phục hậu quả bom mìn nói riêng", Thủ tướng nói, đề nghị các Đại sứ, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ tiếp tục đồng hành, đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia không còn bom mìn, không còn người dân bị thương vong.

Đại sứ Mỹ Marc Evans Knapper đánh giá Việt Nam luôn tích cực tham gia, dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu để loại bỏ bom mìn sau chiến tranh, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trên thế giới, vì một tương lai người nông dân không phải lo lắng khi canh tác trên cánh đồng, cha mẹ không lo con nhặt được bom mìn trên đường tới trường.

Ông cho biết Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ cho các nỗ lực rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam. "Bài học từ Quảng Trị cho thấy mục tiêu Việt Nam không còn bom mìn là khả thi, nhưng cần thời gian, nguồn lực, chuyên gia và giáo dục cho người dân về hậu quả bom mìn", ông Knapper nhấn mạnh.

Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam được Thủ tướng ký phê duyệt tháng 4/2010. Thống kê chưa đầy đủ từ năm 1975 đến nay, hơn 40.000 người đã chết và 60.000 người bị thương do bom mìn sót lại, chưa kể hậu quả chất độc da cam. Trung bình mỗi năm hơn 1.000 người chết, 1.300 người phải mang thương tật suốt đời.

Hoàng Thùy