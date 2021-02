Việc tăng tốc ở mức độ không đáng kể cũng đủ tăng nguy cơ bị thương nặng hoặc thậm chí chết người đối với các tài xế.

Tăng tốc độ ít cũng có thể gây tai nạn chết người Video: IIHS

Những thử nghiệm va chạm mới do AAA Foundation, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (IIHS) và Humanetics thực hiện. AAA Foundation for Traffic Safety là tổ chức phi lợi nhuận đặt tại Washington DC – với mục tiêu cứu người thông qua nghiên cứu và giáo dục an toàn giao thông. Humanetics chuyên sản xuất người nộm cho các thử nghiệm va chạm cũng như các mẫu thử nghiệm va chạm trên máy tính.

Các tổ chức an toàn này thực hiện những va chạm ở ba mức tốc độ khác nhau (64, 80 và 90 km/h). Kết quả cho thấy cho tốc độ xe nhích lên dù không đáng kể cũng đủ tăng nguy cơ bị thương nặng hoặc chết người đối với các tài xế.

Các tài xế thường lái xe nhanh hơn giới hạn tốc độ cho phép, nhưng khi các nhà chức trách tăng giới hạn để phù hợp với tốc độ giao thông thường ngày, các tài xế vẫn chạy nhanh hơn. Ngày nay, 41 bang ở Mỹ cho phép chạy 112 km/h hoặc cao hơn tại một số cung đường, gồm 8 bang đã có tốc độ tối đa cho phép là 129 km/h hoặc hơn.

Một nghiên cứu của IIHS năm 2019 thấy rằng tăng giới hạn tốc độ khiến gần 37.000 người mất mạng trong hơn 25 năm qua. AAA và IIHS nỗ lực thúc đẩy các nhà ban hành chính sách quan tâm tới mối nguy hiểm từ việc tốc độ tăng lên mỗi khi thay đổi mức giới hạn.

IIHS thực hiện những thử nghiệm nhằm đánh giá tác động của tốc độ đối với các tài xế và biết được rằng việc tăng tốc dù rất ít cũng có thể tạo ra khác biệt lớn trong việc gây tổn hại tới cơ thể con người, theo Dr. David Yang, giám đốc điều hành AAA. Một tài xế chạy quá tốc độ cho phép có thể tới đích nhanh hơn vài phút, nhưng đổi lại cũng có thể bị thương nặng hoặc thậm chí mất mạng nếu tai nạn xảy ra.

Trong thử nghiệm, ba chiếc Honda CR-V EX đời 2010 được sử dụng bởi những xe này đại diện cho tuổi đời trung bình (11,8 năm) của một chiếc xe điển hình trên đường giao thông ở Mỹ, và cũng có điểm thử nghiệm va chạm nửa đầu xe phía trước cao nhất của IIHS.Calpan Corporation chịu trách nhiệm thực hiện tất cả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm va chạm ở Buffalo, New York.

Khi tốc độ va chạm tăng lên trong các thử nghiệm, các nhà nghiên cứu thấy rằng thiệt hại về cấu trúc cũng nặng hơn và lực tác động lớn hơn đối với toàn cơ thể của người nộm.

Giới hạn tốc độ cao hơn cũng hủy bỏ những lợi ích từ việc nâng cấp độ an toàn xe hơi, như túi khí và thiết kế về kết cấu, theo Dr. David Harkey, chủ tịch IIHS. Một tài xế tăng tốc độ trước khi xảy ra tai nạn, họ ít có khả năng giảm xuống tốc độ sống sót dù thậm chí có cơ hội đạp phanh trước khi va chạm xảy ra.

Ở tốc độ va chạm 64 km/h, sự xâm lấn vào không gian của tài xế là rất nhỏ. Nhưng ở 80 km/h, có sự biến dạng đáng ghi nhận ở cửa bên tài, bảng điều khiển và chỗ để chân. Ở 90 km/h, nội thất xe bị tác động mạnh, với các cảm biến của người nộm ghi nhận các thương tổn ở cổ và những vết gãy xương ở phần dưới chân.

Những người nộm trong thử nghiệm được gắn hàng trăm cảm biến để đo đạc các nguy cơ chấn thương, giúp các nhà nghiên cứu hiểu giới hạn khoa học của sự an toàn và ngăn chặn nguy cơ thương tổn.

Ở cả hai dải tốc độ 80 và 90 km/h, vô-lăng dịch chuyển hướng lên trên và túi khí cũng không ngăn được việc mặt của người nộm đập vào vô-lăng. Hậu quả là nguy cơ vỡ xương mặt và chấn thương sọ não.

Ôtô đang ngày một an toàn hơn, nhưng không ai hình dung được làm thế nào để chúng thách thức được các định luật vật lý, Harkey nói. Với việc tăng giới hạn tốc độ, các bang có thể ép đến giới hạn mà xe hơi có.

Giới hạn tốc độ không nên tăng lên hoặc giảm đi chỉ để điều hành giao thông. Các bang đang phải sử dụng công nghệ cũng như các khảo sát mỗi khi thiết lập các giới hạn tốc độ tối đa.

Nghiên cứu này là phần thứ hai của AAA nhằm kiểm tra tác động những thay đổi giới hạn tốc độ cho phép tới sự an toàn. Trong nghiên cứu đầu tiên, những kỹ sư giao thông được hỏi cách mà giới hạn tốc độ được thiết lập và những yếu tố nào được cân nhắc khi thay đổi.

Những thử nghiệm của nghiên cứu được thực hiện cùng kiểu mẫu với thử nghiệm được thực hiện để đánh giá va chạm nửa đầu xe phía trước của IIHS, chỉ tốc độ là thay đổi. Người nộm đại diện cho một nam giới có tầm vóc trung bình ngồi ở ghế lái, và 40% phần đầu xe phía trước bên tài xế va chạm với barie.

IIHS đã thực hiện dạng thử nghiệm này từ năm 1995. Từ 2013, 100% xe mới có điểm tốt khi thử nghiệm ở tốc độ va chạm 64 km/h.

Mỹ Anh