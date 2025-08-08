Tăng Thanh Hà và loạt sao theo mốt 'dép xấu'

Hôm 6/8, Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh trong kỳ nghỉ hè tại Mỹ. Diễn viên thể hiện phong cách khỏe khoắn với áo ba lỗ, quần suông và dép sục. Video: Instagram Tang Thanh Ha
Trong chuyến đi, bà mẹ ba con nhiều lần mang đôi dép này với các kiểu quần áo như gilet, tracksuit, áo khoác nỉ và quần suông. Ảnh: Instagram Tang Thanh Ha
Trang phục đậm chất unisex được cô lựa chọn cho kỳ nghỉ. Ảnh: Instagram Tang Thanh Ha
Dép sục da lộn là một trong những xu hướng rộ lên từ năm ngoái và được nhiều ngôi sao ủng hộ vì tiện lợi, thoải mái. Chúng được gọi là "dép xấu" vì trông thô kệch, thường được người nông dân sử dụng trong những thập niên cũ.
Siêu mẫu Kendall Jenner từng mang đôi dép tương tự của Birkenstock gần 170 USD (4,4 triệu đồng) khi đi dạo phố hoặc nghỉ ngơi tại trang trại. Ảnh: Instagram Kendall Jenner
Người mẫu Gigi Hadid kết hợp đôi dép màu cam với quần cạp trễ và crop top. Ảnh: Backgrid
Diễn viên Zoë Kravitz (trái) diện cả bộ denim và dép sục khi dạo phố cùng Margaret Qualley. Ảnh: The Image Direct
Kristen Stewart cũng theo đuổi xu hướng với một thiết kế màu nâu da bò lót lông nhân tạo. Ảnh: Backgrid
Là "tín đồ" của phong cách thoải mái, Katie Holmes sắm một đôi màu nâu để mang cùng đầm midi, quần thụng. Ảnh: Backgrid
Người mẫu Kaia Gerber xây dựng cách mặc chuẩn Mỹ với cardigan, quần jeans và dép sục. Ảnh: Backgrid
Người mẫu Elsa Hosk chọn đôi màu cát, kết hợp áo khoác da, sơ mi kẻ theo kiểu grunge của thập niên 1990. Ảnh: Instagram Elsa Hosk
Ca sĩ Kacey Musgraves xuống phố với tông nâu chủ đạo, gồm áo khoác dạ, túi đan móc, phối bộ denim. Ảnh: The Image Direct
Sao Mai