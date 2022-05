Tăng Thanh Hà chăm sóc gấu

Tăng Thanh Hà (thứ hai từ phải sang) cùng các nghệ sĩ Mỹ như diễn viên Tara Buck, nhạc sĩ, cựu người mẫu thời trang Torrey Devitto, diễn viên truyền hình Marina Squerciati, diễn viên truyền hình Josh Packham (Australia)... khởi động chiến dịch "No Bear Left Behind - Không một con gấu nào bị bỏ lại phía sau". Dự án do Tổ chức Động vật châu Á khởi xướng vì mục tiêu cứu hộ toàn bộ gấu đang bị nuôi nhốt ở Việt Nam, nhằm chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật.

Trong hai ngày tại Trung tâm thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo, các nghệ sĩ chuẩn bị thức ăn, rung chuông gọi gấu ra các khu bán tự nhiên, ngắm gấu vui đùa...