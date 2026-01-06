Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng để giao đất ở cho cá nhân lên tới 10-50% giá khởi điểm, cao hơn so với mức 5-20% hiện hành.

Chính phủ ban hành Nghị quyết ngày 6/1 xử lý vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng trong trường hợp giao đất ở theo Luật Đất đai. Theo đó, Nghị quyết quy định một số cơ chế để ngăn các hành vi trục lợi, sai phạm, trong đó có việc bỏ cọc đấu giá đất.

Theo Nghị quyết, khi đấu giá quyền sử dụng để giao đất ở cho cá nhân, tiền đặt trước tối thiểu 10% và tối đa 50% giá khởi điểm. Mức này cao hơn quy định hiện hành tại Luật Đấu giá tài sản, với yêu cầu đặt cọc 5-20%. Việc nâng mức tiền đặt trước với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất là giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trả giá cao nhằm trục lợi rồi sau đó bỏ cọc.

Đồng thời, người trúng đấu giá không nộp tiền dẫn đến kết quả bị hủy sẽ bị cấm tham gia đấu giá 2-5 năm. Trường hợp không nộp đầy đủ tiền trúng sẽ bị cấm tham gia từ 6 tháng đến 3 năm. Cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định cấm này trong vòng 10 ngày sau khi kết quả trúng đấu giá bị hủy.

Nghị quyết này có hiệu lực đến hết 28/2/2027.

Nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá đất tại huyện Hoài Đức (cũ), Hà Nội, tháng 8/2024. Ảnh: Anh Tú

Từ cuối 2024 đến giữa năm ngoái, giá đất liên tục nóng lên, tập trung tại ven Hà Nội, sau đó lan sang một số tỉnh xung quanh. Giá trúng đã liên tiếp lập kỷ lục mới nhiều khu đất trên 100 triệu đồng một m2. Nhiều hội nhóm, môi giới cũng tham gia và rao bán chênh hàng trăm triệu một lô ngay sau khi kết thúc đấu giá.

Đơn cử, tại quận Hà Đông cũ, 22 trên 27 thửa đất trúng đấu giá tại phiên 19/10/2024 nhưng khi hết thời hạn thanh toán (giữa tháng 3/2025), người trúng chưa nộp tiền. Việc này bộc lộ nhiều bất thường, gây nhiễu thị trường.

Phương Dung