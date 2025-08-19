Tặng kỷ vật đường ống xăng dầu Trường Sơn cho gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cục Xăng dầu trao tặng gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp đoạn đường ống xăng dầu dã chiến Trường Sơn, gắn với vai trò khởi xướng và chỉ đạo của ông trong kháng chiến.

Sáng 19/8, Cục Xăng dầu thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) trao tặng gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp bộ đường ống xăng dầu dã chiến. Đây là một phần của tuyến đường ống Trường Sơn mà đại tướng trực tiếp tiếp nhận từ Liên Xô, sau đó khởi xướng sử dụng và có nhiều chỉ đạo trong quá trình lắp đặt, vận hành.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Xăng dầu, cho biết xuất phát từ tình cảm với đại tướng, các đơn vị trực thuộc đã khảo sát, phục chế, vận chuyển, lắp đặt đoạn đường ống để tặng lại gia đình đúng ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám. Đơn vị mong muốn gia đình tiếp quản, giữ gìn như một kỷ vật gắn với những chiến công của đại tướng và Quân đội.

Một phần đường ống dã chiến được tặng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 19/8. Ảnh: Thăng Bảy

Thiếu tướng Lực cho biết Phòng Dầu liệu - tiền thân của Cục Xăng dầu - thành lập ngày 18/4/1955 để đảm bảo xăng dầu cho quân đội. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chỉ đạo xây dựng hệ thống kho tàng, đường ống dẫn xăng dầu qua các khu vực trọng điểm.

Năm 1968, sau chuyến công tác tại Liên Xô, đại tướng nêu ý tưởng về hệ thống ống dẫn xăng dầu dã chiến và được viện trợ hai bộ ống loại 100 cm, mỗi bộ dài 150 km. "Đây là nền móng đầu tiên cho hành trình xẻ dọc Trường Sơn xây dựng đường ống dẫn dầu huyền thoại", tướng Lực nói.

Từ cơ sở này, bộ đội dựng nên tuyến ống Trường Sơn dài 5.000 km, với hơn 300 trạm bơm, hơn 100 kho bể có sức chứa trên 330.000 m3, nối liền Bắc - Nam, từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) vượt Trường Sơn qua Lào, Campuchia đến Bù Gia Mập (Bình Phước cũ), đưa xăng dầu trực tiếp ra chiến trường. Công trình trở thành "biểu tượng trí tuệ và ý chí kiên cường của bộ đội ngành xăng dầu".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (áo màu sáng ở giữa) kiểm tra tuyến đường ống năm 1968. Ảnh tư liệu.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, nguồn xăng dầu chính phục vụ chiến trường được bơm 24/24 giờ từ Hà Nội vào, bên cạnh một phần vận chuyển theo đường bộ, đường biển và nguồn thu được từ địch. Các kho ở Bù Gia Mập, Lộc Ninh (tích trữ từ năm 1974) cung cấp cho Quân đoàn 4, còn Quân đoàn 1 và 3 từ Tây Nguyên hành quân về Đồng Xoài, Chơn Thành cũng được tiếp nhiên liệu từ tuyến ống.

Thăng Bảy - Hồng Chiêu