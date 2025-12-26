Tăng kích cỡ dương vật - mối nguy từ sự tự ti phái mạnh

Ám ảnh kích thước như phim khiêu dâm, nhiều nam giới đi tăng kích cỡ dương vật bằng cách tiêm silicon, cấy bi dẫn đến nhiễm trùng, nguy cơ mất chức năng tình dục.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 38 tuổi bị sưng đỏ bộ phận sinh dục, đau, có ổ loét rỉ dịch. Bệnh nhân kể nhiều năm xem phim sex khiến bản thân tự ti về kích thước, sau đó nghe bạn bè rủ "cấy bi cho vợ vui hơn" nên đồng ý làm "dịch vụ kín".

Thủ thuật được thực hiện tại phòng trọ, người làm rạch da và nhét ba viên bi nhựa dưới da "cậu nhỏ", không có bác sĩ và không đảm bảo vô trùng. Ban đầu vết thương lành, nhưng vài tháng sau vùng da gần quy đầu đỏ, đau, loét và chảy dịch hôi. Bệnh nhân đến viện khám trong tình trạng có ba khối lồi dưới da kèm viêm loét.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng mô mềm quanh dị vật, tiểu phẫu lấy bi. Sau điều trị, vết thương lành nhưng để lại sẹo, cảm giác giảm.

Theo bác sĩ Duy, kích thước dương vật "trong phim khiêu dâm" là kết quả của êkíp tuyển chọn góc quay và đôi khi có can thiệp y khoa. Trong khi đó, nghiên cứu của Veale và cộng sự công bố trên BJU International, khảo sát trực tiếp hơn 15.000 nam giới, cho thấy chiều dài trung bình dương vật khi cương khoảng 13,1 cm, chu vi 11,7-12 cm, không phải "20 cm trở lên" như lầm tưởng.

Một số nam giới bị rối loạn hình ảnh "cậu nhỏ" - luôn tin rằng dương vật mình quá nhỏ dù kích thước bình thường. Nghiên cứu đăng trên Body Image cho thấy nhóm này có mức xấu hổ, né tránh quan hệ và suy giảm chất lượng sống cao hơn rõ rệt. Trong bối cảnh đó, phim sex vô tình trở thành "thước đo" méo mó, khiến nhiều người tìm đến các giải pháp nguy hiểm.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo "tăng kích thước không cần phẫu thuật", "tiêm chất làm đầy an toàn", "cấy bi tăng khoái cảm". Tuy nhiên, theo y văn, các dịch vụ này thường sử dụng silicon lỏng, dầu paraffin hoặc cấy dị vật nhựa, kim loại dưới da - những chất cơ thể không thể dung nạp, dễ gây viêm mạn và nhiễm trùng. Phần lớn bệnh nhân tự tiêm chất lạ vào "cậu nhỏ" sau đó phải phẫu thuật cắt bỏ mô viêm xơ, biến chứng hoại tử, phải tái tạo dương vật nhiều giai đoạn, rất khó phục hồi như ban đầu.

Bác sĩ cho rằng nguyên nhân không chỉ đến từ phim sex mà còn từ quan niệm "to mới là bản lĩnh", áp lực từ bạn bè và nỗi lo bị bạn đời so sánh. Trong khi đó, nghiên cứu của Veale cho thấy khoảng 55% nam giới lo dương vật nhỏ, nhưng 85% phụ nữ lại hài lòng với kích thước này của bạn tình. Phần lớn vấn đề nằm ở tâm lý, không phải thực tế sinh học.

Nhiều bệnh nhân sau khi được đo kích thước chuẩn, đối chiếu dữ liệu khoa học và tư vấn tâm lý - tình dục đã từ bỏ ý định tăng kích cỡ bộ phận sinh dục. Ám ảnh kích thước như trên phim là vấn đề tâm lý - xã hội, không phải bệnh lý cần can thiệp bằng dao kéo hay kim tiêm. Những thủ thuật trôi nổi như tiêm silicon, dầu, cấy bi đi ngược nguyên tắc an toàn y khoa, có tỷ lệ biến chứng cao và để lại hậu quả lâu dài.

"Bộ phận sinh dục không phải món đồ để tùy tiện độ chế", bác sĩ khuyến cáo. Khi lo lắng về kích thước hoặc chức năng, nên đến bác sĩ nam khoa để được đánh giá và tư vấn giải pháp an toàn. Bất kỳ can thiệp nào lên dương vật - dù chỉ "cấy vài viên bi nhỏ" đều cần được bác sĩ thực hiện trong điều kiện vô trùng.

Lê Phương