Tăng hạn mức giao dịch Mobile Money lên 100 triệu mỗi tháng

Hạn mức giao dịch Mobile Money được tăng lên 100 triệu đồng mỗi tháng, gấp 10 lần mức áp dụng trước đó, theo Nghị định của Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 368 về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động (Mobile Money). Theo đó, một khách hàng được mở tối đa một tài khoản tiền di động tại một tổ chức cung ứng dịch vụ. Họ có thể nạp tiền mặt vào tài khoản chính chủ tại các điểm kinh doanh hoặc nhận tiền từ tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, ví điện tử, tài khoản tiền di động khác.

Chủ tài khoản được sử dụng để rút tiền mặt, chuyển tiền đến tài khoản tiền di động, ví điện tử khác, hoặc thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ, nộp lệ phí cho các dịch vụ công, thanh toán điện tử đường bộ.

Nghị định quy định tổng hạn mức giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua một tài khoản tối đa là 100 triệu đồng một tháng. Mức này gấp 10 lần so với quy định áp dụng trước đó.

Ngoài ra, khách hàng được sử dụng thêm hạn mức để thanh toán các dịch vụ công, điện, nước, viễn thông, giao thông, học phí, viện phí, bảo hiểm và các khoản nợ tại ngân hàng, với tổng hạn mức không quá 100 triệu mỗi tháng.

Ứng dụng Mobile Money của một đơn vị cung cấp dịch vụ. Ảnh: Viettel

Mobile Money do Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, khởi xướng nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Khác với ví điện tử, Mobile Money cung cấp cho người dùng một tài khoản gắn liền với thuê bao di động. Dịch vụ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai thí điểm từ cuối 2021, trong vòng 2 năm, sau đó được gia hạn đến hết 2025.

Tại họp báo cuối tháng trước, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 9/2025, tổng số lượng giao dịch tài khoản Mobile Money là hơn 290 triệu với giá trị khoảng 8.511 tỷ đồng. Cả nước có khoảng 10,89 triệu tài khoản Mobile Money đăng ký, trong đó 70% ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Phương Dung