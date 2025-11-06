Tầng hầm - không gian thể hiện phong cách sống giới nhà giàu

Không gian hầm trải nghiệm được giới nhà giàu tùy chỉnh theo nhu cầu, trở thành rạp chiếu phim, họp mặt, thưởng rượu, tận hưởng cảm giác "tách biệt" nhịp sống bên ngoài.

Tầng hầm trong nhà trước đây thường đóng vai trò lưu trữ. Hiện nay, không gian này trở thành phần mở rộng của phong cách sống.

Tại Bắc Mỹ, nhiều kiến trúc sư ghi nhận xu hướng cải tạo hầm thành không gian sinh hoạt cá nhân, phòng rượu hoặc lounge gia đình. Martin Grzadka và Monika Wilk, chủ sở hữu của công ty quản lý tài sản Wilk Grzadka Group (Canada), đã thiết kế ngôi nhà có hầm lấy cảm hứng từ một kỳ nghỉ ở Marrakech, tại một khách sạn Nobu.

Theo Torontolife, họ biến tầng hầm thành sảnh tiếp khách lấy cảm hứng từ khách sạn. Không gian phủ gam màu ấm, trang trí bằng gỗ sồi là nơi cả gia đình có thể cùng chơi bida, thưởng trà hay cocktail, xem thể thao. Không gian này sang trọng nhưng vẫn thân thiện với trẻ em.

Bên trong một tầng hầm được xây dựng với đầy đủ không gian chức năng. Ảnh: MP

Tại Singapore, nhiều nhà thiết kế xem tầng hầm như "phòng khách thứ hai" - nơi tổ chức các buổi họp kín hoặc sum họp thân mật. Theo Tan - một nhà thiết kế kiến trúc, không gian này thể hiện tinh thần sống riêng tư và đẳng cấp của gia chủ, nơi "ấm cúng và hưởng thụ hòa quyện tự nhiên".

Theo Times of India, ngay cả giới công nghệ toàn cầu như Sam Altman, Mark Zuckerberg cũng dành sự quan tâm cho không gian hầm. Sam Altman - CEO OpenAI, thừa nhận trong podcast This Past Weekend 2025 rằng nhà riêng của ông có hầm được gia cố, vừa đảm bảo an toàn, vừa mở rộng không gian sinh hoạt. Nhiều tỷ phú Mỹ và Trung Đông hiện đầu tư các hầm cá nhân đa năng, kết hợp phòng tập, rạp chiếu phim và khu nghỉ dưỡng nhỏ ngay trong nhà.

Theo các chuyên gia, "hầm trú ẩn" ngày nay phản ánh nhu cầu cá nhân hóa không gian sống. Ở đó, gia chủ tìm kiếm sự cân bằng giữa riêng tư, trải nghiệm và cảm xúc. Những không gian dạng "speakeasy" - nơi gặp gỡ kín đáo trong nhà riêng, cũng đang được giới doanh nhân và nhà sáng tạo ưa chuộng.

Trên tờ Khaleej Times, Dante Vicino, Giám đốc điều hành The Vivos Group - một doanh nghiệp chuyên cải tạo hầm ngầm, cho biết xu hướng gia đình coi hầm trú ẩn như ngôi nhà thứ hai đang ngày càng tăng. Trước đây, doanh nghiệp này vốn phụ trách xây hầm trú ấn cho thiên tai, nhưng trước nhu cầu mới, hầm còn được cải tạo thành không gian sống có phòng ngủ, nhà bếp và phòng khách, thậm chí hồ bơi, nhà hàng và phòng tập thể dục.

Tầng hầm trải nghiệm tại biệt thự mẫu đơn lập Retreat Forest, dự án Eco Retreat, phía Tây, TP HCM. Ảnh: MP

Tại Việt Nam, việc phát triển hầm trong nhà ở cá nhân thường gặp hạn chế do hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, một số dự án quy mô lớn đã bắt đầu tích hợp mô hình này ngay từ giai đoạn thiết kế. Giới chuyên môn nhận định, mô hình nhà gắn liền với hầm riêng tư là bước tiến tự nhiên của thị trường bất động sản cao cấp, nơi người mua không chỉ tìm kiếm diện tích, mà hướng tới giá trị tinh thần và trải nghiệm sống.

Tầng hầm biệt thự mẫu song lập Retreat Forest có thiết kế đón sáng từ cửa sổ trời. Ảnh: MP

Tiêu biểu, tại phân khu Retreat Forest, thuộc đại đô thị Eco Retreat (rộng 220 ha, phía Tây TP HCM), nhà sáng lập Ecopark đã quy hoạch 18 mẫu thiết kế cho 501 căn biệt thự có tầng hầm trải nghiệm riêng. Mỗi căn được thiết kế mở, lấy gió tự nhiên từ hai cửa sổ trời, đón sáng, nắng, gió tự nhiên, tạo nên không gian thư giãn mang hơi thở thiên nhiên.

Tầng hầm trải nghiệm trong biệt thự Retreat Forest được quy hoạch như "trung tâm cảm xúc" của ngôi nhà. Gia chủ có thể bố trí theo sở thích từ hầm rượu, quầy bar, bể khoáng, phòng gia đình, khu xem phim, không gian thiền định, phòng triển lãm cá nhân, hay nơi trưng bày những bộ sưu tập, wellness spa tại nhà. Thiết kế này đáp ứng xu hướng "quiet luxury" - sang trọng thầm lặng, đang thịnh hành trong giới thượng lưu quốc tế.

Ảnh thực tế không gian biệt thự mẫu Retreat Forest, Eco Retreat. Ảnh: MP

Đại diện Ecopark cho biết, mục tiêu của Retreat Forest là tạo nên những căn biệt thự dưới tán rừng, kiến tạo phong cách sống retreat, nơi con người có thể tìm lại cân bằng giữa nhịp sống đô thị, được trở về là chính mình, khác với phiên bản ngoài xã hội. Với tầng hầm - nơi hội tụ ba yếu tố an toàn, bản sắc và trải nghiệm cá nhân, dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sống của thế hệ gia chủ thành đạt, sống có gu.

Hoài Phương