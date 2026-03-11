Tăng giá vé, dồn chuyến các tuyến ra đảo ở Quảng Ninh

Do giá xăng dầu trong nước tăng mạnh, một số tuyến từ đất liền ra đảo ở Quảng Ninh tăng giá vé, dồn chuyến trong ngày.

Ngày 11/3, Ban điều hành tàu cao tốc Vân Đồn - Cô Tô cho biết đã điều chỉnh lịch trình chuyến tàu từ cảng Ao Tiên (Vân Đồn) đi đặc khu Cô Tô từ hai chuyến ngày (sáng - chiều) xuống còn một. Riêng tuyến Vân Đồn đi Cô Tô sẽ có thêm một chuyến vào thứ hai và Cô Tô về Vân Đồn có thêm một chuyến vào thứ sáu. Các tuyến Vân Đồn đi đảo Minh Châu, Quan Lạn vẫn chạy hai chuyến mỗi ngày.

Lịch trình tàu chạy sẽ được điều chỉnh khi tình hình thế giới và giá dầu ổn định trở lại, Ban điều hành tàu cao tốc Vân Đồn - Cô Tô cho hay.

Một tàu cao tốc chạy tuyến Vân Đồn - Cô Tô. Ảnh: Lê Tân

Một chủ tàu cho biết các tàu chạy tuyến Vân Đồn - Cô Tô đều có từ 100 chỗ ngồi trở lên, nếu không dồn chuyến, nhà tàu sẽ lỗ nặng.

Giá vé tàu cao tốc trên một số tuyến đảo đã tăng. Cụ thể, tuyến Quan Lạn - Vân Đồn tăng từ 150.000 lên 200.000 đồng/người/lượt; Vân Đồn - Minh Châu từ 140.000 lên 180.000 đồng; Vân Đồn - Cô Tô từ 250.000 lên 300.000 đồng với người lớn.

Từ 23h45 ngày 10/3, giá xăng RON95-III tăng 2.080 đồng lên 29.120 đồng, dầu diesel đắt thêm 480 đồng ở mức 30.710 đồng một lít. Nguyên nhân là xung đột ở Trung Đông leo thang, eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến tuyến hàng hải đang kiểm soát khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu bị gián đoạn.

Lê Tân