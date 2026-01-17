Tăng gần 30 kg, tưởng béo phì hóa ra suy thận giai đoạn cuối

Trung QuốcCơ thể tăng vọt từ 51 kg lên 80 kg trong vài tháng, Xiao Ran, 24 tuổi, ngỡ mình béo phì do ăn uống nhưng thực chất mắc hội chứng ure huyết.

Ngày 16/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin về trường hợp của Xiao Ran tại tỉnh An Huy. Cô gái trẻ nhập viện khi cơ thể xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như sốt kéo dài, phù nề toàn thân đến biến dạng khuôn mặt và tê bì chân tay. Kết quả chẩn đoán cho thấy thận của cô đã tổn thương nghiêm trọng, mất chức năng lọc thải khiến nước và độc tố tích tụ.

Xiao Ran mắc ure huyết nhưng lại lầm tưởng tăng cân quá đà. Ảnh: Douyin

Trước đó, Xiao Ran chủ quan cho rằng việc tăng gần 30 kg chỉ là hệ quả của thói quen ăn uống thiếu kiểm soát. Cô thậm chí còn nỗ lực giảm cân khi bị bạn bè trêu chọc về ngoại hình. Bệnh nhân khẳng định bản thân không có tiền sử bệnh di truyền, không nghiện đồ ngọt hay trà sữa nhưng lại đặc biệt thích ăn đồ cay nóng. Chính thói quen này cùng sự lơ là trước các tín hiệu cảnh báo sớm khiến bệnh tiến triển đến giai đoạn nguy hiểm.

Các bác sĩ giải thích tình trạng tăng cân của Xiao Ran thực chất là hiện tượng giữ nước và natri điển hình ở bệnh nhân suy thận (ure huyết). Khi thận mất khả năng bài tiết, dịch thừa ứ đọng gây phù nề (edema), dễ bị nhầm lẫn với béo phì. Dấu hiệu sưng thường xuất hiện rõ nhất ở mặt, mí mắt hoặc tứ chi. Đa số trường hợp khi phát hiện triệu chứng khó thở hoặc phù nề nặng, chức năng thận đã suy giảm hơn 70% và gần như không thể phục hồi.

Y văn ghi nhận khoảng 90% ca bệnh ure huyết xuất phát từ các bệnh lý nền không được kiểm soát tốt như tiểu đường, cao huyết áp hoặc viêm thận mạn tính. Giới trẻ thường chủ quan, bỏ qua các chỉ số sức khỏe quan trọng này. Ngoài ra, lối sống thiếu lành mạnh như ăn quá mặn, quá cay, thừa đạm, thường xuyên thức khuya, nhịn tiểu hay lạm dụng thuốc giảm đau chính là những tác nhân trực tiếp tàn phá thận.

Được xem là "kẻ sát nhân thầm lặng", bệnh thận giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm. Tuy nhiên, cơ thể vẫn phát đi những tín hiệu cầu cứu sớm mà người bệnh cần đặc biệt lưu ý để không lỡ "thời điểm vàng" điều trị. Các triệu chứng bao gồm nước tiểu có bọt lâu tan, tiểu đêm nhiều lần, sưng mí mắt hoặc cổ chân vào buổi sáng và cảm giác mệt mỏi triền miên.

Bình Minh (Theo Oriental Daily, HK01)