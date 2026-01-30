Tăng Duy Tân, Bích Phương sánh đôi

Ngày 28/1, Tăng Duy Tân đăng tải ảnh đi du lịch Phú Quốc cùng Bích Phương. Anh cầm túi giúp cô, ghi lại khoảnh khắc khi cùng ca sĩ dạo chơi trên biển. Loạt ảnh khiến fan thích thú, để lại bình luận khen họ đẹp đôi.

Nhiều tháng qua, cặp sao thoải mái tương tác với nhau trên mạng xã hội, xuất hiện chung tại sự kiện âm nhạc, thời trang. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của cả hai cho biết họ yêu nhau được một khoảng thời gian nhưng chưa công khai mối quan hệ.