Tăng Duy Tân, Bích Phương sánh đôi

Ngày 28/1, Tăng Duy Tân đăng tải ảnh đi du lịch Phú Quốc cùng Bích Phương. Anh cầm túi giúp cô, ghi lại khoảnh khắc khi cùng ca sĩ dạo chơi trên biển. Loạt ảnh khiến fan thích thú, để lại bình luận khen họ đẹp đôi.
Nhiều tháng qua, cặp sao thoải mái tương tác với nhau trên mạng xã hội, xuất hiện chung tại sự kiện âm nhạc, thời trang. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của cả hai cho biết họ yêu nhau được một khoảng thời gian nhưng chưa công khai mối quan hệ.
Tăng Duy Tân và Bích Phương trong chuyến nghỉ dưỡng tại một resort nổi tiếng ở Khánh Hòa hồi cuối năm 2025. Khi đăng ảnh, ca sĩ viết: "Nếu bình yên hóa thành hình người thì nó vẫn không thể đẹp bằng em". Bức ảnh hút gần nửa triệu lượt yêu thích của công chúng - kỷ lục trên trang cá nhân của giọng ca Bên trên tầng lầu.
Hai ca sĩ (trái) trong chuyến đi chơi nước ngoài cùng hội bạn thân. Mỗi lần chung khung hình, từ khóa "Tăng Duy Tân - Bích Phương" trở thành chủ đề hút sự quan tâm của khán giả.
Họ tạo dáng trên sân khấu concert Em xinh say hi năm 2025 trước hàng chục nghìn người. Tại sự kiện, Tăng Duy Tân - Bích Phương được ban tổ chức trao giải "Best OTP - Cặp đôi hoàn hảo" dựa vào lượt bình chọn của khán giả.
Bích Phương, Tăng Duy Tân khiến fan reo hò khi giao lưu.
Tháng 6/2025, Tăng Duy Tân là khách mời hỗ trợ đội Bích Phương trong tiết mục Em chỉ là (sáng tác RedT) tại sân chơi âm nhạc Em xinh say hi mùa đầu tiên. Màn hòa giọng của cả hai hút triệu view, được khán giả chia sẻ trên các nền tảng số.
Loạt tình huống hậu trường của họ cũng hút sự quan tâm. Khi bị MC, đồng nghiệp trêu chọc về mối quan hệ, cả hai tỏ ra ngượng ngùng, lúng túng.
Tăng Duy Tân thường xưng "anh", gọi đàn chị là "em". Nhạc sĩ kể từng chứng kiến Bích Phương khóc. "Tôi ám ảnh nhưng tôi cũng yêu tiếng khóc này", anh nói. Anh còn nói "thương Bích Phương" khi thấy cô vất vả lo cho tiết mục thi hay ăn uống của thành viên trong nhóm do mình dẫn dắt.
Trong một cuộc trò chuyện, Bích Phương nhận xét Tăng Duy Tân có "bề ngoài nam tính", "thích chơi game và mỗi lần thắng sẽ rủ cả nhà đi ăn mừng".
Còn Tăng Duy Tân cho biết có sự đồng điệu, ăn ý khi làm việc cùng Bích Phương.
Năm 2024, Tăng Duy Tân mời Bích Phương tham gia MV Ikigai, cũng là thời điểm tin đồn yêu đương giữa hai người rộ lên. Sau đó, anh sáng tác, sản xuất ca khúc Nâng chén tiêu sầu do cô trình bày.
Fan còn bắt gặp cả hai xuất hiện chung tại sân bay, các điểm du lịch khác hoặc diện đồ đôi.
Tăng Duy Tân, 31 tuổi, sinh ra trong gia đình gốc làm nông ở Quảng Trị. Hai năm qua, Tăng Duy Tân vào Nam lập nghiệp, tên tuổi dần được nhớ đến qua các ca khúc như Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu. Anh được khán giả nhận xét là "hiện tượng mới của làng nhạc", từng đoạt các giải thưởng tại Cống hiến, Làn Sóng Xanh, Ngôi sao của năm.
Bích Phương tên đầy đủ là Bùi Bích Phương, 37 tuổi, quê Quảng Ninh. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, từng vào top 7 Vietnam Idol 2010. Các ca khúc hit của cô gồm Có khi nào rời xa, Rằng em mãi ở bên, Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ, Bùa yêu. Tại chung kết chương trình Em xinh say hi năm 2025, cô vào đội hình Best5 cùng Phương Mỹ Chi, Lyhan, Orange, Lamoon.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp