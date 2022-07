Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cùng thành phố Palmerston North, New Zealand ký kết hợp tác theo hình thức trực tuyến vào ngày 23/6. Tham gia sự kiện có ông Nguyễn Văn Trung, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand; bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Đại diện hai bên ký kết gồm ông Grant Smith, Thị trưởng Palmerston North và ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM. Ngoài ra còn có các đại diện từ Cơ quan Giáo dục New Zealand như ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực châu Á và bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Thị trường Việt Nam.

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) trực thuộc Chính phủ New Zealand, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Các hoạt động của ENZ nhằm giới thiệu nền giáo dục chất lượng của New Zealand đến toàn thế giới, cũng như hỗ trợ các trường học và các đơn vị giáo dục ở New Zealand quảng bá sản phẩm giáo dục của họ ra toàn cầu.