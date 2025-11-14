Tạng của người đàn ông miền Tây hiến ghép cứu 5 bệnh nhân

Cần ThơNgười đàn ông 35 tuổi chết não sau tai nạn giao thông, gan của anh được chia đôi và chuyển cùng trái tim ra Hà Nội ghép cho ba người, còn hai thận ghép cho hai bệnh nhân ở Cần Thơ.

Ngày 14/11 đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, đa chấn thương. Sau 8 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân rơi vào trạng thái tri giác thấp nhất (Glasgow 3 điểm), không còn hy vọng cứu sống. Người nhà quyết định hiến mô và tạng của anh.

Bệnh viện Cần Thơ lập tức kích hoạt Hội đồng chuyên môn đánh giá tình trạng chết não của bệnh nhân và tiến hành hồi sức để duy trì các tạng ở trạng thái tốt nhất. Các chuyên gia từ bệnh viện Chợ Rẫy, Trung ương Quân đội 108, Nhi Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia phối hợp hội chẩn, tìm bệnh nhân ghép tạng phù hợp và lên phương án nhận, vận chuyển, ghép an toàn nhất.

Trưa 13/11, hơn 40 nhân viên y tế từ các bệnh viện trên phối hợp phẫu thuật tiếp nhận tạng. Lá gan của bệnh nhân được chia làm hai, trong đó phần gan lớn hơn cùng với trái tim được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép cho hai người lớn, phần gan nhỏ hơn chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương (đều ở Hà Nội) ghép cho một bệnh nhi.

Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), hiện chuẩn bị ghép.

Hiện cả 5 bệnh nhân được ghép tạng sức khỏe diễn tiến tích cực, theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Các y bác sĩ phẫu thuật tiếp nhận tạng hiến từ bệnh nhân chết não, hôm 13/11. Ảnh: Thanh Phong

Bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng.

"Ca hiến ghép tạng này đánh dấu mốc quan trọng, một bước tiến vượt bậc về chuyên môn của bệnh viện và ngành y tế miền Tây trong lĩnh vực ghép tạng", bác sĩ Phong nói. Đây cũng là tiền đề quan trọng để bệnh viện hướng đến triển khai kỹ thuật ghép tạng khác (gan, tim...) trong thời gian tới.

Ghép tạng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của y học nhân loại từ thế kỷ 20. Đây là biện pháp duy nhất để cứu sống người bệnh giai đoạn cuối. Hơn 30 năm qua, Việt Nam đã thực hiện gần 10.000 ca ghép tạng, trong đó nhiều nhất là ghép thận, gan, tim... Các bác sĩ Việt Nam hiện làm chủ kỹ thuật ghép tạng, có thể ghép 6 loại tạng và tiến hành đồng thời ghép tim - phổi, tim - gan, gan - thận. Tuy nhiên, số tạng ghép từ người hiến chết não còn ít trong khi danh sách bệnh nhân chờ ghép rất đông.

An Bình