Tặng bia và chả mực để hút khách đến Quảng Ninh

Quảng NinhDu khách đến Quảng Ninh dịp cuối năm không chỉ được giảm giá phòng mà còn được tặng đặc sản địa phương như chả mực và bia.

Đây là một trong những gói kích cầu du lịch được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đưa ra trong Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025.

Theo đó, hàng trăm cơ sở lưu trú, nhà hàng, tàu du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tặng bia Sapphire Hạ Long và chả mực cho du khách khi sử dụng dịch vụ.

Cụ thể, mỗi du khách khi nhận phòng khách sạn sẽ được tặng một lon bia. Khi dùng bữa tại các nhà hàng tham gia chương trình, mỗi khách tiếp tục được tặng một suất chả mực Hạ Long. Các ưu đãi còn được cộng dồn như giảm 20% giá trị hợp đồng cho đêm lưu trú thứ hai và tặng một bữa ăn hải sản cho đêm thứ ba.

Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh sử dụng chính các đặc sản ẩm thực cốt lõi làm "đại sứ" cho một chiến dịch kích cầu. Chả mực Hạ Long không chỉ là món ăn thông thường mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương, được làm thủ công từ mực tươi giã tay, tạo nên độ giòn dai đặc trưng. Trong khi đó, bia Sapphire là một thương hiệu gắn liền với thành phố vịnh di sản.

Chả mực là món ăn đặc sản ở Hạ Long. Ảnh: Tâm Anh

Chiến dịch được tung ra trong bối cảnh ngành du lịch tỉnh đang tăng tốc để hoàn thành mục tiêu đầy tham vọng: đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu khách quốc tế, với tổng doanh thu 55.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, 8 tháng năm 2025, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 16,2 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ 2024, trong đó khách quốc tế đạt 2,94 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 41.380 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Dù các con số khả quan, mục tiêu 20 triệu khách năm 2025 vẫn là thách thức, đặc biệt khi mùa thu - đông vốn được xem là mùa thấp điểm của du lịch biển.

Ông Nguyễn Lân Nguyên, Phó giám đốc Sở Du lịch, cho biết chương trình kích cầu không chỉ nhằm thu hút thêm du khách mà còn hướng tới việc khắc phục tính mùa vụ. "Chúng tôi muốn thay đổi quan niệm rằng Hạ Long chỉ đẹp vào mùa hè. Bằng cách làm phong phú trải nghiệm của du khách qua ẩm thực và các lễ hội đặc sắc, Quảng Ninh sẽ là điểm đến hấp dẫn quanh năm", ông Nguyên nói.

Sự kết hợp giữa ưu đãi lưu trú và quà tặng ẩm thực được kỳ vọng sẽ khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn và ở lại lâu hơn, thay vì các chuyến đi ngắn ngày.

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cho biết rất hưởng ứng chương trình. "Chi phí tặng quà không quá lớn so với hiệu quả marketing và sự hài lòng mà nó mang lại cho khách hàng. Đây là cách làm thông minh để quảng bá văn hóa địa phương và tạo sự khác biệt so với các điểm đến khác", ông Huệ nhận định.

Vịnh Hạ Long hùng vĩ với núi đá vôi và biển xanh.

Không chỉ thu hút khách bằng ẩm thực, Quảng Ninh tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội kéo dài tại Hạ Long như chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp nhạc nước và ánh sáng Halo Bay Show, diễn ra hàng đêm. Bên cạnh đó, vào ba ngày cuối tuần, bầu trời đêm Hạ Long sẽ được thắp sáng bằng những màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

Từ ngày 30/10 đến 2/11, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025 sẽ quy tụ hàng trăm gian hàng, giới thiệu những món ăn đặc trưng của địa phương và các vùng miền. Tháng 11 tiếp nối với Ngày hội Diều - Dù lượn "Vịnh Rồng cất cánh" và Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc tỉnh.

Với sự đầu tư đồng bộ từ chính sách ưu đãi đến các sản phẩm du lịch mới, Quảng Ninh hướng đến là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam.

Lê Tân