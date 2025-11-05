Tăng 3 lần tiền phạt nếu thả rông chó, mèo nơi công cộng

Người nào thả rông động vật nuôi trong đô thị, nơi công cộng hoặc chăn thả gia súc, gia cầm trong chung cư có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến một triệu đồng.

Thông tin được nêu trong điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, sẽ có hiệu lực từ 15/12.

Mức phạt 500.000-1 triệu đồng sẽ áp dụng với người có hành vi để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, đô thị.

Nhà chức trách sẽ phạt tiền 2-3 triệu đồng nếu người nào để động vật nuôi gây thương tích, gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác; phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

So với quy định hiện hành, hành vi thả rông động vật nuôi đã tăng hơn 3 lần mức xử phạt (hiện nay phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng). Nghị định 282 cũng lần đầu quy định chi tiết hơn về hành vi chăn thả gia súc, gia cầm trong chung cư và để vật nuôi gây thương tích, thiệt hại tài sản.

Nhiều chó được thả rông chơi đùa ở vườn hoa Quảng An, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng bị phạt 1-2 triệu đồng

Nghị định 282 dành một điều để quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao. Trong khi quy định hiện hành không nêu chi tiết vấn đề này.

Nhằm kiểm soát đầy đủ chuỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao, từ 15/12, nhà chức trách sẽ phạt tiền 1-2 triệu đồng với người không thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất việc mất, thất lạc dao có tính sát thương cao trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, vận chuyển; mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản an toàn; sử dụng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt nhưng không thực hiện các biện pháp quản lý để người khác lợi dụng dùng vào mục đích trái pháp luật.

Mức phạt tăng lên 2-4 triệu đồng nếu không quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất dao có tính sát thương cao; không bọc kín, đóng gói hoặc đóng thùng sản phẩm; không có biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình kinh doanh; nhập khẩu dao không rõ nguồn gốc sản xuất; không cung cấp số lượng, chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất dao khi có yêu cầu.

Theo luật hiện hành, dao có tính sát thương cao là dao sắc, nhọn thuộc danh mục do Bộ trưởng Công an ban hành. Dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ, được coi là vũ khí thô sơ.

Trường hợp dùng dao có tính sát thương cao phục vụ lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày thì không coi là vũ khí.

6 năm qua, toàn quốc phát hiện 27.500 nghi phạm sử dụng dao gây án. Bộ Công an đánh giá tội phạm sử dụng dao gây án đang diễn biến rất phức tạp, nhiều vụ nghi phạm sử dụng dao nhọn, sắc có tính sát thương cao giết người với tính chất rất manh động, tàn ác, gây bức xúc.

Kỳ thị người nghiện ma túy sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng

Điều 30 nghị định cho phép phạt tiền 1-2 triệu đồng với người nào sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện hoặc sau cai nghiện ma túy.

Phạt tiền 5-10 triệu đồng với hành vi trồng cây hoặc hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy. Mức phạt tăng gấp đôi, lên 10-20 triệu đồng, nếu môi giới, giúp sức giúp người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

So với quy định hiện hành, đây là lần đầu tiên có quy định phạt hành chính về hành vi kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy. Còn lại, các mức phạt như trồng cây thuốc phiện, giúp người khác dùng ma túy, đều tăng 2-3 lần.

Phạm Dự