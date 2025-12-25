Tăng 20 kg sau sinh, chồng chê tôi rồi đi cặp bồ

Sau cưới, anh ngoại tình, để vợ con ở nhà, đi đêm không về, chê tôi xấu khi sau sinh tôi tăng 20 kg so với thời con gái.

Tôi là người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ, có con trai 9 tuổi. Nói rõ hơn về bản thân, tôi nhỏ nhắn nên thoạt nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi ngoài 30. Tôi có công việc ở một công ty đa quốc gia, lương tháng 12 triệu đồng đủ cho hai mẹ con sống. Anh là tình yêu đầu đời của tôi, tôi tin tưởng và trao anh tất cả.

Ngày cưới, tôi thật hạnh phúc vì đã có bé và cưới được người mình chọn. Sau cưới, tất cả vỡ òa, anh ngoại tình, để vợ con ở nhà, đi đêm không về, chê vợ xấu (sau sinh tôi tăng 20 kg so với thời con gái). Xin nói thêm, hồi chưa chồng, tôi nhỏ nhắn, ưa nhìn, 1m52, nặng 44 kg, nhiều anh tán nhưng lại chỉ thích anh.

Chồng bỏ tôi và con khi con mới 17 tháng, lừa tôi cả tiền lẫn tình. Mọi thứ sụp đổ, công việc bế tắc, nhiều đêm tôi ôm con khóc thầm. Tôi quyết tâm lấy lại vóc dáng, nuôi con một mình. Hiện tại tôi có công việc ổn định, con ngoan. Sau nhiều sóng gió, tôi sống nội tâm hơn, trầm lắng, yêu thiên nhiên cây cỏ, thích làm thiện nguyện và thích tìm hiểu Phật pháp. Tôi ăn chay trường gần một năm rồi.

Giờ cuộc sống ổn định, con ngoan, học tốt, tôi lại có suy nghĩ muốn tìm một người bạn đồng hành để có thể tâm sự, chia sẻ cuộc sống và phật pháp. Xin mọi người cho ý kiến, liệu có nên không. Cảm ơn các bạn.

Duyên Hà