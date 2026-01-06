Tăng 10 lần tiền thưởng cho VĐV giành huy chương Olympic

Các VĐV Việt Nam giành HC vàng, bạc, đồng Olympic sẽ lần lượt được nhận 3,5 tỷ, 2,2 tỷ và 1,4 tỷ đồng, gấp 10 lần mức cũ, theo Nghị định mới của Chính phủ.

Nghị định số 349/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/12/2025 thay đổi đáng kể về chế độ đãi ngộ, chăm sóc sức khỏe và hậu phương cho VĐV, HLV so với Nghị định cũ 152/2018/NĐ-CP.

Mức thưởng cho VĐV giành HC vàng, bạc, đồng theo Nghị định 152/2018 là 350 triệu, 220 triệu và 140 triệu đồng. Theo Nghị định mới, những khoản thưởng này đều tăng 10 lần. VĐV lập kỷ lục Olympic cũng sẽ được tăng 10 lần tiền thưởng, lên mức 1,4 tỷ đồng.

Ví dụ một VĐV giành HC vàng, bạc, và phá một kỷ lục Olympic như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Rio de Janeiro 2016 sẽ nhận được tổng cộng 7,1 tỷ đồng theo Nghị định mới.

VĐV giành HC vàng, bạc, đồng Asiad cũng sẽ được tăng gấp đôi tiền thưởng, lần lượt lên mức 280 triệu, 170 triệu và 110 triệu đồng. Tiền thưởng cho VĐV giành huy chương SEA Games tăng 1,2 lần, lên 54 triệu đồng cho HC vàng, 30 triệu cho bạc và 24 triệu cho đồng.

Nghị định mới cũng có những thay đổi về lương, chế độ, dinh dưỡng, ưu đãi giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sinh lý (riêng cho VĐV nữ) và điều trị chấn thương.

Mức lương của các VĐV, HLV quốc gia đều được tăng gấp đôi. HLV trưởng đội tuyển sẽ nhận 1,1 triệu đồng mỗi ngày. VĐV đội tuyển nhận 550.000 đồng mỗi ngày. HLV, VĐV trọng điểm, có khả năng giành HC vàng Asiad, Asian Para Games, Paralympics, hay giành chuẩn Olympic, Paralympic, sẽ nhận 1,5 lần mức lương của HLV, VĐV đội tuyển.

Điểm mới của Nghị định 349 còn nằm ở chế độ đãi ngộ hàng tháng cho VĐV đạt thành tích cao. Kể từ thời điểm đạt thành tích cho đến kỳ đại hội tiếp theo, VĐV giành HC vàng, bạc, đồng Olympic sẽ lần lượt nhận 40 triệu, 30 triệu và 20 triệu đồng mỗi tháng. VĐV giành HC vàng Asiad và Paralympic cũng sẽ nhận được 20 triệu đồng mỗi tháng.

Lê Thị Tuyết (trái) và Nguyễn Thị Oanh (giữa) lần lượt giành HC bạc và vàng nội dung chạy 10.000m tại SEA Games 33 trên sân Supachalasai, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 15/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Chính phủ còn chú trọng hơn tới việc giải quyết "đầu ra" cho VĐV sau khi giải nghệ. VĐV giành huy chương quốc gia được xét tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông, VĐV giành huy chương Olympic, Asiad sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học theo đúng ngành. VĐV đạt huy chương tại Olympic, Asiad và SEA Games sẽ được tiếp nhận vào làm viên chức tại các cơ sở thể thao nếu đáp ứng đủ điều kiện, mà không cần qua thi tuyển thông thường.

Nghị định 349 cũng bổ sung chế độ chăm sóc sức khỏe và sinh lý hàng tháng cho các thành viên nữ của đội tuyển quốc gia và tỉnh với mức 1,1 triệu đồng mỗi tháng. Các VĐV được kiểm tra sức khỏe định kỳ tối thiểu hai lần mỗi năm, và đánh giá chuyên sâu về tâm lý, sinh học. Các VĐV trọng điểm gặp chấn thương đặc biệt có thể được đưa đi điều trị tại nước ngoài, theo quyết định của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Trương Minh Sang - HLV trưởng đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia - nói với VnExpress rằng Nghị định 349 đem lại nguồn động lực rất lớn cho HLV và VĐV. "Tôi rất vui mừng vì tiền lương thưởng, tiền ăn và các chế độ đãi ngộ đều tăng", ông nói. "Đây là nguồn động lực to lớn cho chúng tôi".

Nghị định 349 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2/2026, thời điểm Nghị định 152 bị bãi bỏ.

Xuân Bình