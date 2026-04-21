Tặng 10.000 mũ bảo hiểm cho học sinh, công nhân

Hải PhòngChương trình "Giao thông xanh - Hành trình an toàn - Vững vàng tiên phong" đặt mục tiêu thay đổi nhận thức giao thông cho thế hệ trẻ thông qua các buổi tuyên truyền trực quan và tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Sáng 20/4, tại Trường THPT Thái Phiên, Phòng Cảnh sát Giao thông, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phát động chương trình "Giao thông xanh - Hành trình an toàn - Vững vàng tiên phong".

Theo Ban tổ chức, trong năm 2026, chương trình sẽ trao tặng 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn thông qua 24 buổi tuyên truyền tại các trường học, khu công nghiệp và khu dân cư. Tại lễ ra mắt, 700 chiếc mũ đầu tiên đã được trao trực tiếp cho các em học sinh khối 10 Trường THPT Thái Phiên.

700 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao trong lễ phát động chương trình. Ảnh: Hoa Kiên

Thượng tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Đối tượng vi phạm không chỉ tập trung ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh mà còn diễn ra ở một bộ phận công nhân lao động và người dân tham gia giao thông. Do đó, việc xây dựng một chiến dịch tuyên truyền quy mô, bài bản với 24 chương trình trọng điểm là rất kịp thời, đúng, trúng với yêu cầu của thực tiễn, ông Thìn nói.

Thay vì những bài giảng lý thuyết khô khan, chương trình tập trung vào sự tương tác trực tiếp. Các cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã sử dụng hình ảnh minh họa, video tình huống thực tế để giúp học sinh nhận diện các lỗi vi phạm phổ biến như đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định hay vượt đèn đỏ.

Các cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ với học sinh. Ảnh: Hoa Kiên

Ban tổ chức cho biết mục tiêu cao nhất của chương trình là kiến tạo nền tảng văn hóa giao thông bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức nên chương trình sẽ triển khai thực chất, tránh hình thức.

Lê Tân