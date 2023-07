Tân vô địch The Open uống bia bằng cup Claret Jug

MỹGolfer Mỹ Brian Harman uống bia trong tiệc mừng bằng chiếc cup Claret Jug vừa đoạt được từ The Open rồi về quê vui với gia đình, cắt cỏ bằng chiếc xe mới mua.

Hôm 23/7, Harman về nhất The Open 2023 ở điểm -13, lại trong thế áp đảo - bỏ cách vị trí á quân đến sáu gậy, trên sân Royal Liverpool par71 ở Hoylake, Anh. Sau khi nhận cup Claret Jug cho nhà vô địch, anh nói: "Tôi sẽ đổ hai vại bia vào đây và nốc cạn". Harman cũng thể hiện phong cách gần gũi bằng lời từ chối lịch sự và hóm hỉnh khi thấy nhân viên ban tổ chức muốn cầm ô che mưa trong lúc anh phát biểu. "Anh không cần làm thế vì tôi ướt sũng cả ngày rồi".

Harman từ chối dùng ô khi phát biểu mừng cup Claret Jug Harman từ chối dùng ô khi phát biểu mừng cup Claret Jug.

Tối đó, Harman đã mời các chiến hữu ăn tối tại một nhà hàng địa phương nhưng chuyên món nướng thuần kiểu Mỹ và thực hiện lời hứa "nốc bia từ Claret Jug".

Harman nốc bia bằng cup Claret Jug Harman hứa nốc bia bằng cup Claret Jug.

Sau đêm tiệc tùng xứ lạ, Harman bay về sum họp gia đình vài ngày, ở căn nhà ven hồ thuộc ngoại ô New York. Kế đến, anh sẽ về khu nghỉ dưỡng riêng trên đảo St. Simon, bang Georgia, tạm gác điện thoại để tập trung xả hơi, trong đó ưu tiên việc thử chiếc xe cắt cỏ mới mua nhưng chưa dùng do bận The Open. "Nó màu cam, máy Kubota 105 mã lực. Tôi chẳng nhớ và cũng chưa báo với vợ giá mua", Harman đáp khi được hỏi chi tiết.

Trên đảo St. Simon, Harman có khu đất riêng, rộng 404 ha dùng cho việc nghỉ dưỡng và thỏa mãn thú vui săn bắn hái lượm. Cơ ngơi đó có trang trại nuôi gia súc, trồng rau củ quả, khu dã ngoại. Ngoài golf, Harman thích đi săn, tự đánh giá ở trình thiện xạ. Năm 8 tuổi, anh đã biết cách lột da nai.

Tại The Open vừa qua, Harman lập kỷ lục điểm sau 36 hố, dẫn áp đảo – năm gậy sau vòng 3. Trước phong độ ấn tượng ấy, giới truyền thông đã gợi ý biệt danh "Harmanator" (Harman huỷ diệt). Tuy nhiên, anh lịch sự từ chối rằng "tên đó quá hung tợn" và tỏ vẻ tâm đắc khi có người đề xuất "Harman thợ săn".

Harman năm nay 36 tuổi, đấu golf chuyên nghiệp từ 2009. Trước khi vô địch The Open với khoản thưởng ba triệu USD, anh là gương mặt kỳ cựu trên PGA Tour, khi đã qua 339 giải trong hơn 11 năm với hai cup và tiền thưởng gộp xấp xỉ 29 triệu USD.

Quốc Huy