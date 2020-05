Tân Tổng giám đốc Phát Đạt: Thực thi quyết liệt và linh hoạt để thành công

Phương châm làm việc quyết liệt, linh hoạt được ông Bùi Quang Anh Vũ vận dụng nhuần nhuyễn trong suốt hành trình tại Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Thực thi quyết liệt: Yếu tố cần...

Hơn 6 năm đồng hành cùng Phát Đạt, ông Vũ luôn nỗ lực đúng hạn, thậm chí là sớm hơn với bất cứ nhiệm vụ nào được giao phó. Giải thích về năng lực làm việc này, ông Vũ chia sẻ: "Đối với bất cứ trọng trách nào, ý chí quyết liệt là điều kiện tiên quyết để hoàn thành mục tiêu. Ý chí này là nguồn năng lượng thôi thúc tôi hướng về mục tiêu, đồng thời tạo niềm cảm hứng tích cực cho tôi làm việc".

Ông cũng cho biết, ý thức nền tảng này giúp ông thông suốt nhanh các chiến lược tăng trưởng do ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch PDR xây dựng và triển khai theo nhiều phương thức táo bạo. Tiêu biểu như đối với dự án The EverRich Infinity (quận 5, TP HCM), ông đã đẩy nhanh tiến độ pháp lý đủ điều kiện bán sản phẩm vào thời điểm mà thị trường bất động sản TP HCM (năm 2014) gặp nhiều khó khăn do ách tắc thủ tục hành chính. Với am hiểu pháp lý và, ông đã tác chiến nhanh chóng, phân bổ nhiệm vụ và theo sát tiến độ thực hiện để kịp thời giải quyết những rủi ro có thể xảy ra. Bên cạnh đó, thủ tục giấy tờ cần thiết cũng được đẩy nhanh để hỗ trợ quá trình phê duyệt và cấp phép.

Ông Bùi Quang Anh Vũ - tân Tổng giám đốc Phát Đạt.

Theo đại diện Phát Đạt, The EverRich Infinity là dự án đầu tiên và có thể là duy nhất tại Việt Nam mà từ lúc chính thức khởi công cho đến lúc bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chỉ mất 2 năm (từ 12/2015 đến 12/2017). Thành tựu này có sự đóng góp từ năng lực thực thi quyết liệt của ông Vũ. Ông cho biết: "Ý chí quyết liệt là điều cần thiết nhưng điều đó là chưa đủ mà còn cần sự linh hoạt"

Linh hoạt để đảm bảo thành công

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình. Theo ông Vũ, khi tất cả đều có ý chí quyết liệt như nhau, sự khác biệt sẽ nằm ở chỗ bạn chinh phục mục tiêu như thế nào và phương thức ông chọn là linh hoạt trong triển khai. Đặc biệt với công tác đầu tư, triển khai rập khuôn sẽ là rào cản kiềm hãm tốc độ phát triển toàn dự án.

Ông giải thích thêm, công việc của Phòng Đầu tư liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau như: cơ quan chính quyền, đối tác, khách hành... Khó khăn nhất là làm thế nào để giải quyết mọi yêu cầu của các bên. Nói về phương thức làm việc đạt hiệu quả cao, ông Vũ chia sẻ đã vận dụng kinh nghiệm hơn 20 năm quản lý dự án và quản lý tài chính để quan sát và nhận định thời thế một cách chính xác. Thêm nữa, ông cũng liên tục nghiên cứu các chính sách/quy định pháp luật liên quan và theo dõi chuyển động của thị trường để tích lũy những bài học giá trị. Đây là nền tảng để ông linh hoạt hơn trong tư duy và sáng tạo hơn trong phát triển các phương thức hành động.

Khu dân cư Phát Đạt Bàu Cả (Quảng Ngãi) là nơi đầu tiên Phát Đạt khởi động chiến lược mở rộng quỹ đất bằng cách tiến ra thị trường các tỉnh ven biển miền Trung. Dù mới làm quen, ông Vũ đã triển khai tốt mọi trọng trách như: trực tiếp khảo sát thị trường, đánh giá cơ hội và thách thức để tham mưu chiến lược phát triển sản phẩm, dự báo các kịch bản thị trường bất động sản, hoàn tất nhanh các thủ tục pháp lý... Trong những công việc này, ông đánh giá thách thức nhất là công tác thỏa thuận đền bù. "Kỹ năng đàm phán rất quan trọng khi tiến hành đền bù cho người dân", ông cho biết.

Nhờ những thành tích nói trên, chỉ sau 2 tháng mở bán, Phát Đạt đã bán được 90% số lượng sản phẩm tại Khu dân cư Phát Đạt Bàu Cả. Kết thúc năm 2019, doanh thu lợi nhuận từ dự án này chiếm một phần đáng kể, giúp PDR hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.105 tỷ đồng và mở cánh cửa tiến vào "Kỷ nguyên mới" thịnh vượng.

Hiện ông Vũ tiếp tục thực thi những chiến lược tăng trưởng đảm bảo việc phát triển bền vững cho Phát Đạt bằng nhiều phương thức linh hoạt khác nhau. Sắp tới, các phương thức nào sẽ được vị tân Tổng giám đốc PDR đưa ra để đảm bảo thực hiện thành công các chiến lược cho Phát Đạt là câu chuyện đang gây tò mò cho thị trường.

(Nguồn: Phát Đạt)