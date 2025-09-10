Tân Thủ tướng Thái Lan sở hữu khối tài sản 124 triệu USD

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin cho biết ông sở hữu khối tài sản 124 triệu USD, trong đó có ba máy bay riêng và bất động sản cao cấp.

Ủy ban Chống tham nhũng Thái Lan ngày 9/9 công bố hồ sơ kê khai tài sản của tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul, vốn là yêu cầu bắt buộc với các quan chức chính phủ.

Trong khối tài sản 124 triệu USD được liệt kê, ông Anutin cho biết có ba máy bay riêng, hai thuyền cao tốc và một bất động sản hạng sang ở thủ đô Bangkok. Ông cũng liệt kê khoảng 34 triệu USD tiền mặt và tiền gửi trong hơn 20 tài khoản ngân hàng.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Bangkok ngày 7/9. Ảnh: AP

Tân Thủ tướng Thái Lan có các khoản đầu tư khoảng 20 triệu USD và năm ngoái kê khai thu nhập hơn 56.000 USD. Tài sản của gia đình ông tập trung chủ yếu vào Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Sino-Thai. Đây là công ty xây dựng đã giành được các hợp đồng lớn của chính phủ Thái Lan trong nhiều thập kỷ, trong đó có sân bay Suvarnabhumi và tòa nhà quốc hội.

Các tài sản khác được ông Anutin kê khai gồm một số giấy tờ sở hữu đất, 4 xe hơi hạng sang, 22 đồng hồ cùng loạt đồ sưu tầm có giá trị.

Ông Anutin, 58 tuổi, được quốc hội Thái Lan bầu làm Thủ tướng thứ 32 của đất nước hôm 5/9. Ngoài cương vị người đứng đầu chính phủ, ông Anutin sẽ kiêm nhiệm cả chức Bộ trưởng Nội vụ.

Phát biểu với báo giới sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Thái Lan cam kết chính phủ của ông sẽ "làm việc không ngừng nghỉ" và "cống hiến hết mình". Thái Lan nhiều khả năng sẽ giải tán quốc hội trong 4 tháng tới, mở đường để tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới.

Ngọc Ánh (Theo Bangkok Post, Thairath, Straits Times)