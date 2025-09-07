Tân Thủ tướng Thái Lan quỳ lạy tranh Quốc vương khi nhậm chức

Ông Anutin quỳ lạy trước chân dung Vua Maha Vajiralongkorn khi nhận sắc lệnh phê chuẩn làm Thủ tướng Thái Lan, cam kết làm việc "không ngừng nghỉ".

"Quốc vương đã phê chuẩn ngài Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng kể từ hôm nay", Tổng thư ký Hạ viện Thái Lan Arpath Sukhanunth ngày 7/9 đọc sắc lệnh hoàng gia trong buổi lễ được tổ chức ở trụ sở đảng Bhumjaithai tại Bangkok.

Ông Anutin sau đó quỳ lạy trước tranh chân dung của Vua Maha Vajiralongkorn, cho biết sắc lệnh là phước lành và vinh dự vô hạn đối với bản thân và gia đình.

Tân Thủ tướng Thái Lan quỳ lạy trước tranh chân dung Vua Thái Lan hôm 7/9. Ảnh: AFP

Phát biểu với báo giới sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Thái Lan cam kết chính phủ của ông sẽ "làm việc không ngừng nghỉ" và "cống hiến hết mình", trước khi giải tán quốc hội sau 4 tháng nữa. Ngoài cương vị người đứng đầu chính phủ, ông Anutin sẽ kiêm nhiệm cả chức Bộ trưởng Nội vụ.

"Dù chúng tôi không có nhiều thời gian, tôi hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác từ mọi người", lãnh đạo Thái Lan cho hay.

Kể từ cuộc bầu cử năm 2023, chức vụ thủ tướng Thái Lan luôn thuộc về đảng Pheu Thai của gia tộc Shinawatra, lực lượng dân túy lâu nay vốn đối đầu với phe ủng hộ hoàng gia và quân đội. Tuy nhiên, thủ tướng Paetongtarn Shinawatra tháng trước bị tòa án phế truất, với lý do vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ trong cuộc gọi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Ông Anutin sau đó nhanh chóng tập hợp ủng hộ để thành lập liên minh và giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ở quốc hội vào hôm 5/9, qua đó gạt đảng Pheu Thai khỏi chính quyền. Để nhận được sự ủng hộ cần thiết từ các đảng đối lập, ông cam kết sẽ giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng sau khi nhậm chức để tiến hành cuộc bầu cử mới.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhậm chức ngày 7/9. Ảnh: AFP

Dù từng đảm nhận nhiều chức vụ như phó thủ tướng, bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng y tế, ông Anutin nổi tiếng nhất với vai trò kiến trúc sư của chính sách hợp pháp hóa cần sa của Thái Lan hồi năm 2022. Ông còn được biết đến nhờ vai trò điều hành công tác ứng phó đại dịch Covid-19 tại Thái Lan, từng gây ra phản ứng dữ dội khi cáo buộc người phương Tây là nguồn lây lan virus.

Ông Anutin từng là đồng minh của gia tộc Shinawatra, song hồi mùa hè đã rút khỏi liên minh với đảng Pheu Thai sau vụ rò rỉ nội dung điện đàm giữa cựu thủ tướng Paetongtarn và ông Hun Sen.

Phạm Giang (Theo AFP, Nation)