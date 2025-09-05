Tân Thủ tướng Thái Lan cam kết làm việc không ngừng nghỉ

Ông Anutin khẳng định sẽ làm việc không ngừng nghỉ để giải quyết các vấn đề cấp bách của Thái Lan sau khi đắc cử vị trí thủ tướng.

"Không có nhiều thời gian, vì vậy tôi dự định làm việc mỗi ngày không ngơi nghỉ để đảm bảo các vấn đề được giải quyết nhanh chóng", ông Anutin Charnvirakul nói sau khi trở thành thủ tướng thứ 32 của Thái Lan hôm nay, bày tỏ quyết tâm tận dụng tối đa thời gian tại vị.

Khi được hỏi liệu khối lượng công việc có phải là khó khăn hay không, ông Anutin nói "có, sẽ có rất nhiều việc phải làm. Không chỉ làm việc chăm chỉ hơn, mà còn phải đảm bảo các vấn đề tồn đọng được giải quyết sớm nhất có thể".

Ông gửi lời cảm ơn đảng Nhân dân vì đã ủng hộ ông trở thành thủ tướng. Tân Thủ tướng Thái Lan khẳng định "chúng tôi chắc chắn sẽ tiến hành những hành động đúng đắn". Nói về nội các của mình, ông trấn an "đừng lo lắng, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng vì thời gian có hạn".

Ông Anutin Charnvirakul tới quốc hội Thái Lan ở Bangkok ngày 5/9. Ảnh: AP

Ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan, sau khi hội đủ 247 phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử hôm nay tại quốc hội. Đối thủ của ông, ứng viên Chaikasem Nitisiri, 77 tuổi, đại diện cho đảng Pheu Thai, chỉ nhận được hơn 100 phiếu.

Ông Anutin là con trai của Chavarat Charnvirakul, cựu bộ trưởng nội vụ Thái Lan và cũng là người sáng lập công ty xây dựng STECON. Ông tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại Đại học Hofstra ở Mỹ. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu khoảng năm 1996, với vai trò cố vấn ngoại trưởng. Năm 2004-2005, ông giữ các chức thứ trưởng y tế, thứ trưởng thương mại.

Sau đó, ông Anutin bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm sau khi đảng Thai Rak Thai mà ông giữ chức ủy viên ban chấp hành bị giải thể năm 2006. Từ tháng 9/2023 tới tháng 6 năm nay, ông đảm nhận chức vụ Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ.

