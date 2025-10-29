Tân Thủ tướng Nhật dùng gạo Mỹ thết đãi ông Trump

Bà Takaichi mời ông Trump món cơm nấu từ gạo Mỹ và thịt bò Mỹ, phá lệ ngoại giao vốn ưu tiên đặc sản nội địa, nhằm thể hiện thiện chí thương mại.

Trong bữa trưa mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tokyo ngày 28/10, Văn phòng của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chuẩn bị cơm Mỹ, phục vụ cùng thịt bò Mỹ, "được chế biến thơm ngon với nguyên liệu Nhật Bản", Nhà Trắng cho biết trong tuyên bố.

Theo truyền thông Nhật, bữa ăn có các món được chế biến từ rau củ, rượu sake từ tỉnh Nara, quê hương của bà Takaichi. Hai món Nhà Trắng nhắc đến là cơm risotto làm từ gạo trồng tại Mỹ và thịt bò bít tết Mỹ, Yomiuri đưa tin.

Lựa chọn này đã phá vỡ truyền thống ngoại giao của Nhật Bản khi tiếp đón các quan chức nước ngoài, thường là giới thiệu đặc sản địa phương.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (phải) tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tokyo, ngày 28/10. Ảnh: AFP

Năm 2019, Thủ tướng Shinzo Abe từng mời ông Trump đến nhà hàng bếp nướng truyền thống hibachi phục vụ bít tết bò Wagyu. Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Fumio Kishida đã dùng cá hồi, thịt gà, trái cây, rau củ từ nhiều vùng khác nhau của Nhật Bản năm 2022.

Gạo là lương thực chính của Nhật Bản, gần đây trở thành vấn đề chính trị trong nước do tình trạng thiếu hụt khiến giá cả tăng vọt. Rintaro Nishimura, chuyên gia cấp cao từ Asia Group, nhận định Tokyo dường như đã tính toán để thể hiện thiện chí trong cuộc gặp đầu tiên giữa bà Takaichi và ông Trump.

Động thái này dường như là tín hiệu cam kết của tân Thủ tướng Nhật Bản với các điều khoản thương mại hai nước đạt được hồi tháng 7, trong đó có việc Nhật tăng nhập khẩu gạo Mỹ.

Việc Tokyo hạn chế nhập gạo nước ngoài từng là một điểm nghẽn trong đàm phán thương mại hai nước, nhưng cuối cùng Nhật đã đồng ý tăng nhập khẩu gạo Mỹ thêm 75%. Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), Mỹ là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất sang Nhật Bản, chiếm khoảng 5% lượng gạo tiêu thụ của nước này trong năm 2024.

Đức Trung (Theo Yomiuri, Asahi)