Tân Thủ tướng Hà Lan và chuyện tình với chàng trai Olympic

Hà LanTrở thành Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Hà Lan ở tuổi 38, ông Rob Jetten còn gây chú ý với chuyện tình cùng hôn phu là vận động viên Olympic.

Sau lễ nhậm chức ngày 23/2, lãnh đạo đảng D66 Rob Jetten ghi dấu ấn là người đồng tính công khai đầu tiên đứng đầu chính phủ Hà Lan. Ông cũng là chính khách thứ 10 thuộc cộng đồng LGBTQ+ trên thế giới giữ vai trò này.

Lễ tuyên thệ tại Cung điện Huis ten Bosch không chỉ là cột mốc của đất nước, mà còn là ngày đặc biệt của Nicolás Keenan. Nam vận động viên khúc côn cầu người Argentina chính thức bước vào vai trò mang tính biểu tượng: "Đệ nhất phu quân" của Hà Lan.

Trên trang cá nhân, Keenan, 28 tuổi, chia sẻ khoảnh khắc bạn đời chỉnh tề trong lễ phục kèm dòng trạng thái: "Chính là hôm nay".

Hình ảnh đời thường của Tân Thủ tướng Hà Lan (đứng trước) và Nicolás Keenan chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: @Nicolaskeenan

Chuyện tình của tân Thủ tướng và Keenan bắt đầu năm 2022. Khi đó, Keenan - người sinh tại Buenos Aires, Argentina đang sống tại The Hague (Hà Lan) để thi đấu cho một câu lạc bộ khúc côn cầu địa phương. Cả hai sống cùng khu phố, thường chạm mặt nhau tại siêu thị, quán cà phê. Sau vài lần tương tác trên mạng xã hội, Jetten chủ động nhắn tin làm quen. Lúc đầu, Keenan hoàn toàn không biết đối phương là ai cho đến khi hỏi đồng nghiệp.

Thời điểm đó, Jetten vừa kết thúc cuộc tình 8 năm. Chia sẻ trên De Telegraaf, ông nói: "Chính trị gia cũng là con người, chúng tôi cũng biết yêu say đắm".

Cùng lúc, Keenan cũng rơi vào khủng hoảng tâm lý sau thất bại tại Olympic Tokyo, biến cố cha mẹ ly hôn và chia tay bạn gái. Sự xuất hiện của vị chính trị gia đã giúp nam vận động viên lấy lại cân bằng.

Tuy nhiên, hành trình công khai tình cảm của hai người gặp không ít trở ngại. Giai đoạn đầu hẹn hò, Keenan từng hoảng hốt yêu cầu Jetten xóa bình luận ủng hộ trên Instagram. Có lần chạm mặt bạn bè khi đi ăn sáng, anh thậm chí giả vờ không quen biết người yêu.

Nhưng tình yêu chân thành của Jetten đã giúp Keenan vượt qua mặc cảm, công khai bản thân là người song tính vào năm 2023. Chàng trai 28 tuổi ví chuyện tình của mình giống các nhân vật trong tiểu thuyết "Heated Rivalry" - kể về hai vận động viên khúc côn cầu dằn vặt với cảm xúc dành cho nhau.

"Chưa ai mang lại cho tôi cảm giác kết nối mạnh mẽ như Jetten. Điều đó giúp tôi tự tin bước đi trên con đường của mình", Keenan chia sẻ.

Tân Thủ tướng Hà Lan (trái) và hôn phu Nicolás Keenan - vận động viên từng hai lần dự Olympic. Ảnh: @Nicolaskeenan

Tháng 11/2024, cặp đôi chính thức đính hôn, vài tháng sau khi đội tuyển Argentina của Keenan lọt vào tứ kết Olympic Paris. Giờ đây, khi Rob Jetten đứng đầu chính phủ, câu chuyện hạnh phúc của họ được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức về cộng đồng LGBTQ+ trong cả chính trường và thể thao.

Công chúng Hà Lan cũng phát hiện ra một sự trùng hợp thú vị: Keenan không phải người Argentina đầu tiên kết hôn với lãnh đạo nước này. Hoàng hậu Máxima Zorreguieta - vợ Vua Willem-Alexander - cũng là một người gốc Nam Mỹ.

Đến nay, thế giới ghi nhận 10 người thuộc cộng đồng LGBTQ+ từng giữ chức vụ đứng đầu chính phủ (Thủ tướng hoặc Tổng thống) gồm:

Jóhanna Sigurðardóttir - Thủ tướng Iceland nhiệm kỳ 2009–2013. Bà là nữ Thủ tướng đầu tiên của Iceland, đồng thời đi vào lịch sử với tư cách là người đứng đầu chính phủ công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+ đầu tiên trên thế giới trong thời hiện đại.

Elio Di Rupo - Thủ tướng Bỉ nhiệm kỳ 2011–2014. Ông là nam Thủ tướng công khai đồng tính đầu tiên trên thế giới.

Xavier Bettel - Thủ tướng Luxembourg nhiệm kỳ 2013–2023. Ông là nhà lãnh đạo quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành kết hôn đồng giới khi đang tại vị (năm 2015).

Leo Varadkar - Thủ tướng Ireland nhiệm kỳ 2017–2020 và 2022–2024. Ông là nhà lãnh đạo đồng tính đầu tiên của Ireland. Đáng chú ý, Varadkar công khai xu hướng tính dục ngay trước thềm cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về hôn nhân đồng giới ở quốc gia có truyền thống Công giáo đậm nét này.

Ana Brnabić - Thủ tướng Serbia nhiệm kỳ 2017–2024. Bà là Thủ tướng đồng tính nữ đầu tiên có con cùng bạn đời trong lúc đang tại nhiệm.

Xavier Espot Zamora - Thủ tướng Andorra từ 2019 đến nay.

Gabriel Attal - Thủ tướng Pháp, tại vị từ tháng 1 đến tháng 9/2024. Gabriel Attal là Thủ tướng trẻ nhất lịch sử nước Pháp và là Thủ tướng Pháp đầu tiên công khai là người đồng tính.

Rob Jetten - Thủ tướng Hà Lan đương nhiệm.

Paolo Rondelli - Quốc trưởng San Marino. Ông có 6 tháng giữ chức Đồng nhiếp chính (Captain Regent - vai trò nguyên thủ quốc gia của San Marino) trong năm 2022.

Edgars Rinkēvičs - Tổng thống Latvia từ năm 2023. Từng làm Bộ trưởng Ngoại giao nhiều năm và công khai đồng tính từ năm 2014, ông đã đắc cử Tổng thống Latvia vào năm 2023, trở thành Nguyên thủ quốc gia đồng tính công khai đầu tiên của một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Minh Phương (Theo Indiatimes, Outsports)