Tân Thị trưởng New York vẫn chỉ trích ông Trump sau cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thị trưởng New York Zohran Mamdani vẫn cho rằng Tổng thống Trump là người "độc đoán", chỉ một ngày sau cuộc gặp thân tình tại Nhà Trắng.

Trong chương trình Meet the Press của NBC News hôm 22/11, Thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani nói rằng ông vẫn tin Tổng thống Donald Trump là "người độc đoán".

"Tôi từng nói như vậy và đến nay vẫn giữ nguyên quan điểm. Điều tôi đánh giá cao trong cuộc trò chuyện với Tổng thống là chúng tôi không ngại đề cập bất đồng, những vấn đề chính trị đã đưa đến tình thế hiện nay, và chúng tôi cũng muốn tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện các biện pháp dựa trên đánh giá chung về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt mà người dân New York đang phải đối mặt", ông Mamdani cho hay.

Ông Mamdani cũng nhắc đến những bình luận tiêu cực khác trong quá khứ về Tổng thống Trump.

"Tôi vẫn tin vào mọi điều tôi từng nói. Tôi đến Phòng Bầu dục không phải để nêu quan điểm hay lập trường. Tôi đến đó để mang lại kết quả cho người dân New York", Thị trưởng đắc cử của thành phố đông dân nhất nước Mỹ cho hay.

Dù vậy, ông cho rằng cuộc gặp với Tổng thống "rất hiệu quả", xoay quanh các chủ đề cấp bách với New York như chi phí nhà ở, chăm sóc trẻ em, sinh hoạt hàng ngày và tiện ích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani tại Nhà Trắng ngày 21/11. Ảnh: AFP

Ông Mamdani cho biết đã trao đổi với Tổng thống về lời đe dọa của ông Trump liên quan việc điều Vệ binh Quốc gia tới thành phố New York, nhưng không trả lời câu hỏi liệu ông Trump có loại trừ khả năng đó hay không.

"Tôi đã nói với Tổng thống điều tạo nên sự khác biệt giữa thành phố New York và bất kỳ nơi nào khác trên cả nước là chúng tôi có Sở Cảnh sát New York. Tôi tin họ sẽ đảm bảo an toàn công cộng. Đó là điều họ có thể làm, đã làm và sẽ tiếp tục làm dưới sự lãnh đạo của tôi", ông cho hay.

Khi được hỏi tại Nhà Trắng hôm 22/11 rằng liệu có dự định điều Vệ binh Quốc gia đến thành phố New York hay không, Tổng thống Trump trả lời sẽ làm như vậy "nếu họ cần."

Ông Mamdani, 34 tuổi, đắc cử ghế thị trưởng với cam kết tập trung giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt ở New York. Theo số liệu thống kê, người dân New York phải trả tiền thuê nhà gần gấp đôi mức trung bình trên toàn quốc.

Trước cuộc bầu cử thị trưởng, Mamdani khẩu chiến với Tổng thống Trump, người thường xuyên chỉ trích ông và nhiều lần dọa cắt giảm ngân sách liên bang dành cho thành phố New York nếu ông Mamdani thắng cử. Ông Trump cũng kêu gọi cử tri New York bỏ phiếu cho ứng viên khác và mô tả Mamdani "không có kinh nghiệm, hoàn toàn thất bại".

Tại cuộc gặp ở Nhà Trắng ngày 21/11, Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy vui vì hai bên đã gác lại những khác biệt đảng phái. "Cậu ấy làm tốt hơn thì tôi càng vui hơn", ông nói, đồng thời mô tả Thị trưởng đắc cử New York "rất lý trí". "Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy biến giấc mơ của mọi người thành hiện thực, đó là một New York vững mạnh và an toàn".

