Tân Thị trưởng New York 'tuyên chiến' với ông Trump

Tân Thị trưởng New York Mamdani công bố chương trình hành động, tuyên bố sẽ đối đầu với Tổng thống Trump bằng chính sách ủng hộ nhập cư của mình.

"Ở New York, chúng ta tin vào việc đứng lên bảo vệ những người ta yêu thương. Đó là những người nhập cư, người chuyển giới, những nữ công chức da màu bị ông Donald Trump sa thải, những bà mẹ đơn thân đang chờ giá thực phẩm giảm hay bất cứ ai đang bị dồn vào chân tường", tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani phát biểu trước người ủng hộ ở Brooklyn ngày 5/11.

Đây là sự kiện nơi ông Mamdani tuyên bố chiến thắng, sau khi đánh bại cựu thống đốc New York Andrew Cuomo, người tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, và ứng viên đảng Cộng hòa Curtis Sliwa để trở thành Thị trưởng của thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Với kết quả này, ông Mamdani trở thành người Hồi giáo đầu tiên, người gốc Nam Á đầu tiên và cũng là người trẻ nhất trong hơn một thập kỷ qua giữ chức vụ Thị trưởng New York, nơi có khoảng 8,5 triệu dân.

Ông Zohran Mamdani tại New York, Mỹ, ngày 4/11. Ảnh: Reuters

Mamdani, người nhiều lần đấu khẩu với ông Trump, đã gửi thông điệp trực tiếp tới Tổng thống, rằng New York, thành phố nơi ông Trump sinh ra, sẽ trở thành hình mẫu cho cả nước Mỹ về cách đánh bại ông. Đây được coi là cách tân Thị trưởng New York gửi lời "tuyên chiến" với Tổng thống Mỹ.

"Cách để khiến một người lạm quyền phải sợ hãi là phá bỏ những điều kiện giúp ông ta tăng quyền lực. Đây không chỉ là cách để ngăn ông Trump, mà còn là cách ngăn những người giống ông ấy sau này. Thưa ông Trump, tôi biết ông đang dõi theo tôi, tôi muốn nhắn nhủ ông rằng: Hãy mở loa to lên", ông Mamdani nói trong tiếng vỗ tay vang dội.

Thị trưởng New York cũng vạch ra những chính sách trọng tâm trong chương trình hành động của ông và cách chống lại chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Đó là kế hoạch buộc chủ nhà phải chịu trách nhiệm về cách cư xử với người đi thuê, chấm dứt "văn hóa gian lận" có lợi cho giới tỷ phú và mở rộng các biện pháp bảo vệ tầng lớp lao động.

"New York vẫn là thành phố của người nhập cư, thành phố được người nhập cư xây dựng và vận hành. Kể từ đêm nay, thành phố ấy cũng do một người nhập cư lãnh đạo. Nghe này Tổng thống Trump: nếu muốn đánh bại bất cứ ai trong số chúng tôi, ngài sẽ phải đối đầu với cả tập thể", ông Mamdani tuyên bố.

Tổng thống Trump chưa phản hồi về những lời thách thức của Thị trưởng New York. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi ông Mamdani phát biểu, ông Trump đăng dòng trạng thái bí ẩn trên Truth Social: "Bắt đầu rồi đây!".

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần chỉ trích ông Mamdani là người "thất bại, không có chút kinh nghiệm" và dọa sẽ cắt ngân sách liên bang cho thành phố New York nếu ông Mamdani trở thành Thị trưởng.

Ngọc Ánh (Theo Guardian, AP, Hill)