Tân Tạo ra mắt phân khu đầu tiên hơn 9 ha tại E.City Tân Đức

Tập đoàn Tân Tạo tổ chức lễ ra mắt phân khu phố thương mại An Khang thuộc dự án E.City Tân Đức tại xã Đức Hòa, Long An, hôm 21/8.

Phân khu An Khang có quy mô 9,6 ha, trong đó diện tích sản phẩm 4,6 ha, cung ứng 329 căn shophouse với mật độ xây dựng 40%. Đây là phân khu đầu tiên được triển khai trong tổng thể E.City Tân Đức 356 ha, được định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái kết hợp văn hóa và giáo dục tại cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Chương trình quy tụ hơn 200 khách hàng và nhà đầu tư. Tại sự kiện, khách mời được tham quan thực địa, trực tiếp tiếp cận hạ tầng dự án. Đây cũng là lần đầu tiên chủ đầu tư công bố thông tin quy hoạch, chính sách bán hàng của phân khu.

Các thông tin quy hoạch, chính sách bán hàng được công bố tại sự kiện. Ảnh: E.City Tân Đức

Theo Tập đoàn Tân Tạo, shophouse tại An Khang đã có pháp lý hoàn chỉnh, khách hàng sau khi sở hữu được xây dựng tự do, theo mục đích sử dụng. Chủ đầu tư cũng đang triển khai bộ phận cho thuê nhằm kết nối giữa chủ sở hữu và khách thuê, tăng hiệu quả khai thác mặt bằng.

Phố thương mại An Khang được xem là phân khu tiên phong trong chiến lược phát triển của E.City Tân Đức, mở đầu cho chuỗi khu phố thương mại trong dự án. Với vị trí nằm trên trục giao thông chính, phân khu được định hướng trở thành điểm giao thương trung tâm của toàn khu đô thị.

Phối cảnh phố thương mại An Khang tại dự án E.City Tân Đức. Ảnh: E.City Tân Đức

Khu đô thị E.City Tân Đức được quy hoạch với ba giá trị trọng tâm gồm: thiên nhiên, văn hóa và tri thức. Dự án tích hợp hệ thống tiện ích gồm trường học, công trình văn hóa và không gian thương mại - dịch vụ. Hạ tầng giao thông và cảnh quan nội khu đang dần hoàn thiện.

Song Anh